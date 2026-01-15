ASSE : Horneland annonce cinq absents pour Clermont et donne des nouvelles de Stassin

Le coach de l’ASSE, Eirik Horneland, a tenu ce jeudi son point-presse avant la réception de Clermont.

Deux jours avant le match entre l’AS Saint-Étienne et Clermont, comptant pour la 19e journée de Ligue 2, Eirik Horneland était présent ce jeudi en conférence de presse. L’occasion pour l’entraîneur des Verts de donner des nouvelles de son groupe.

Cinq absents, un incertain et un retour

« Maxime Bernauer est out pour longtemps à cause de son ménisque, le plus probable c’est que sa saison soit terminée. Lassana Traoré a aussi quelques problèmes aux quadriceps. C’est certainement une fin de saison pour lui aussi. Joao Ferreira et Joshua Duffus ne sont pas de retour, peut-être la semaine prochaine pour les deux, on l’espère. Irvin Cardona a reçu un coup sur son genou droit mardi, on va checker. Il a manqué la séance d’hier, on verra demain si on peut compter sur lui ce week-end. Zuriko Davitashvili est out également peut-être pour le match suivant également. Ebenezer Annan est quant à lui de retour », a confié le technicien norvégien devant les médias.

Eirik Horneland a, par ailleurs, donné des nouvelles rassurantes de Lucas Stassin, absent ce mercredi de l’entraînement collectif des Verts. « Lucas Stassin était malade et il a repris aujourd’hui. Djylian N’Guessan était malade aussi. »