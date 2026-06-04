RC Lens Mercato : Jean-Louis Leca signe une première recrue !

Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Le mercato du RC Lens démarre fort. Alors que les Sang et Or préparent une saison ambitieuse, marquée par le retour de la Ligue des Champions à Bollaert, Jean-Louis Leca vient déjà de valider une première recrue. Et il ne s’agit pas vraiment d’un inconnu : Saud Abdulhamid s’est engagé définitivement avec le Racing.

Prêté cette saison par l’AS Roma avec option d’achat, le piston droit saoudien a convaincu tout le monde en Artois. Performant, régulier et parfaitement intégré au groupe lensois, il a poussé le RC Lens à passer à l’action. Résultat : le club artésien a levé l’option et Saud Abdulhamid est désormais lié aux Sang et Or jusqu’en 2029.

Saud Abdulhamid reste au RC Lens

C’était dans l’air depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel : Saud Abdulhamid poursuit l’aventure avec le RC Lens. Arrivé en prêt en provenance de l’AS Roma, l’international saoudien a rapidement trouvé sa place dans l’effectif lensois.

Le Racing avait déjà affiché sa volonté de le conserver, séduit par ses performances et par sa capacité à répondre aux exigences du couloir droit. De son côté, l’AS Roma disposait d’une clause, mais ne l’a finalement pas activée. Une excellente nouvelle pour Lens, qui sécurise ainsi un joueur déjà adapté au championnat et au projet du club.

À 26 ans, Saud Abdulhamid s’inscrit donc dans la durée avec les Sang et Or.

Une saison de prêt totalement réussie

Saud Abdulhamid n’a pas perdu de temps pour convaincre. Profitant notamment de l’absence de Ruben Aguilar, le piston droit a enchaîné les matchs et les prestations solides. Son volume de jeu, sa vitesse et sa qualité de centre ont rapidement fait de lui une option très crédible dans le couloir.

Ses statistiques parlent pour lui : 31 rencontres disputées, 3 buts inscrits et 8 passes décisives délivrées, pour 1 838 minutes jouées. Un rendement très intéressant pour un joueur qui découvrait un nouveau championnat et un nouveau contexte.

Passé par Al-Hilal et Al-Ittihad avant de tenter l’aventure européenne, Saud Abdulhamid a prouvé qu’il pouvait s’exporter et répondre aux attentes d’un club ambitieux de Ligue 1.

𝗦𝗮𝘂𝗱𝗶 𝗖𝗿𝘂𝘀𝗵, la saga continue ❤️💛🇸🇦#SaudiCrush pic.twitter.com/HkAcVajU4p — Racing Club de Lens (@RCLens) June 4, 2026

Jean-Louis Leca valide son premier choix fort

Cette signature est aussi un premier signal fort envoyé par Jean-Louis Leca. En validant définitivement l’arrivée de Saud Abdulhamid, le dirigeant lensois montre qu’il veut construire avec des joueurs déjà intégrés, fiables et capables d’apporter immédiatement.

Sur le site officiel du club, Jean-Louis Leca n’a d’ailleurs pas caché sa satisfaction : « Poursuivre avec Saud était une évidence, tant la saison que l’on vient de passer ensemble a été une réussite. Saud a des qualités footballistiques qui répondent à nos attentes. »

Des mots forts, qui confirment que le RC Lens ne considère pas cette signature comme une simple continuité, mais comme un vrai choix sportif pour l’avenir.

Un profil parfaitement adapté au Racing

Saud Abdulhamid coche de nombreuses cases pour le RC Lens. Rapide, généreux dans l’effort, capable de multiplier les courses et d’apporter offensivement, il correspond parfaitement à l’identité lensoise.

Jean-Louis Leca a notamment insisté sur ses qualités de vitesse et de centre, confirmées par ses huit passes décisives cette saison. Dans un système où les pistons ont une importance capitale, disposer d’un joueur capable de répéter les efforts et de créer du danger dans son couloir est un vrai atout.

Son adaptation a également marqué les esprits. Premier Saoudien de l’histoire de la Ligue 1, Saud Abdulhamid n’a pas seulement convaincu par ses performances. Il a aussi séduit par son état d’esprit, son sourire et sa facilité à s’intégrer au vestiaire.

Une recrue déjà tournée vers la Ligue des Champions

Cette signature intervient à un moment important pour le RC Lens. La saison prochaine, les Sang et Or retrouveront la Ligue des Champions, et le club aura besoin de joueurs capables d’enchaîner les matchs à haute intensité.

Saud Abdulhamid aura d’abord un rendez-vous majeur avec sa sélection, puisqu’il participera à la Coupe du monde avec l’Arabie saoudite ce mois-ci. Ensuite, il découvrira la plus prestigieuse des compétitions européennes avec Lens.

Un beau défi pour un joueur qui continue de franchir les étapes et qui semble pleinement lancé dans son aventure artésienne.

Lens lance son mercato de la meilleure manière

En officialisant la signature définitive de Saud Abdulhamid jusqu’en 2029, le RC Lens réussit un premier mouvement intelligent. Le club sécurise un joueur performant, déjà intégré et encore dans la force de l’âge.

Pour Jean-Louis Leca, c’est un premier dossier bouclé qui donne le ton du mercato lensois. Le Racing veut avancer avec cohérence, conserver ses forces et renforcer son effectif sans repartir de zéro.

Saud Abdulhamid n’est donc plus seulement un joueur prêté qui a réussi sa saison. Il devient désormais une vraie pièce du projet lensois. Et pour Lens, c’est une première recrue qui ressemble déjà à une très bonne nouvelle.