Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Parti libre du RC Lens cet été, Malang Sarr (27 ans) a enfin trouvé sa nouvelle destination au mercato.

Malang Sarr ne rejoindra finalement ni l’OM, ni le Stade Rennais. L’ancien défenseur du RC Lens a pris une décision inattendue pour la suite de sa carrière.

Malang Sarr file à Neom

Selon Fabrizio Romano, Malang Sarr s’est mis d’accord avec le NEOM S.C., ambitieux club de Saudi Pro League. Le défenseur de 27 ans rejoindra sa nouvelle équipe en tant que joueur libre, sans indemnité de transfert : « Malang Sarr a accepté de rejoindre l’équipe de la Saudi Pro League NEOM S.C. en tant qu’agent libre. Transfert surprise finalisé alors que Sarr choisit le projet NEOM plutôt que cinq autres propositions venues d’Europe. Nouveau défenseur pour NEOM. »

Ces dernières semaines, plusieurs clubs français avaient été associés au nom de Malang Sarr. L’OM et le Stade Rennais faisaient notamment partie des formations intéressées par son profil afin de renforcer leur secteur défensif. Mais le projet proposé par NEOM a finalement convaincu l’ancien joueur de Nice, Chelsea, Monaco et du RC Lens.

Une nouvelle aventure après le RC Lens

À seulement 27 ans, Malang Sarr semblait encore capable de poursuivre sa carrière dans un championnat européen majeur. Le défenseur a pourtant privilégié l’offre saoudienne, malgré plusieurs sollicitations venues d’Europe. Un choix qui confirme une nouvelle fois l’attractivité grandissante du championnat saoudien auprès de joueurs encore en pleine maturité.

Après son départ du RC Lens, Malang Sarr ouvre donc un nouveau chapitre de sa carrière au Moyen-Orient. Pour l’OM comme pour le Stade Rennais, il faudra désormais activer d’autres pistes afin de renforcer leur défense avant la clôture du mercato estival.