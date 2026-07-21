Alors qu’il rentre à peine des États-Unis pour débuter ses vacances et qu’il reste très convoité au mercato, Michael Olise (24 ans) doit gérer la révélation sur la place publique d’une affaire privée.

La Coupe du Monde 2026 à peine terminée, Michael Olise fait aujourd’hui parler de lui pour une raison bien éloignée du terrain.

L’affaire Olise révélée en Allemagne

Le quotidien allemand Bild affirme qu’une femme de 34 ans, Fatima Zaunbrecher, soutient que Michael Olise est le père de son enfant, aujourd’hui âgé de 20 mois. Selon ce témoignage, les deux auraient entretenu une relation pendant plusieurs années et un test de paternité aurait confirmé la filiation. La jeune femme affirme également qu’un désaccord existe depuis plusieurs mois concernant les modalités de la pension alimentaire et les relations entre le joueur et l’enfant.

Toujours selon les informations relayées en Allemagne, l’entourage de Michael Olise présente une version sensiblement différente. Le clan du joueur assure qu’il n’a jamais refusé de participer financièrement à l’entretien de l’enfant et affirme avoir proposé une pension supérieure au barème maximal prévu par la législation allemande.

Un dossier privé qui éclate en public

Ses représentants indiquent également privilégier une résolution amiable du dossier. À ce stade, ces affirmations relèvent d’allégations rapportées par les différentes parties et il n’existe pas d’éléments publics permettant d’établir définitivement les faits dans leur ensemble.

Michael Olise, habituellement très discret sur sa vie personnelle, n’a pas communiqué publiquement sur cette affaire. Sur le plan sportif, l’ailier reste pleinement concentré sur ses vacances avant de reprendre la préparation estivale avec son club, tandis que son nom continue d’être associé à plusieurs grands clubs européens sur le marché des transferts.