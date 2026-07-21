À LA UNE DU 21 JUIL 2026
[13:20]RC Lens Mercato : Odsonne Edouard, sa réponse cash aux rumeurs de départ
[13:00]PSG, Real Madrid Mercato : Olise au coeur d’un énorme scandale ! 
[12:40]ASSE : une star planétaire a fait exploser les Verts en Ligue 2 ! 
[12:20]OM Mercato : Lorenzi a bouclé 13 signatures d’un coup ! 
[12:00]FC Nantes Mercato : double coup de tonnerre pour l’avenir d’Abline ! 
[11:40]OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : c’est officiel pour Sinayoko !
[11:00]RC Lens Mercato : énorme coup de théâtre dans le dossier Armando Obispo !
[10:40]PSG Mercato : le Real Madrid saborde le dossier Ferran Torres (FC Barcelone) ! 
[10:20]ASSE : en plein mercato, Gazidis décroche un rendez-vous décisif en très haut lieu 
[09:50]RC Lens, OM, Stade Rennais Mercato : Malang Sarr a enfin trouvé son nouveau club ! 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG, Real Madrid Mercato : Olise au coeur d’un énorme scandale ! 

Par Bastien Aubert - 21 Juil 2026, 13:00
Michael Olise (France)

Alors qu’il rentre à peine des États-Unis pour débuter ses vacances et qu’il reste très convoité au mercato, Michael Olise (24 ans) doit gérer la révélation sur la place publique d’une affaire privée. 

La Coupe du Monde 2026 à peine terminée, Michael Olise fait aujourd’hui parler de lui pour une raison bien éloignée du terrain. 

L’affaire Olise révélée en Allemagne

Le quotidien allemand Bild affirme qu’une femme de 34 ans, Fatima Zaunbrecher, soutient que Michael Olise est le père de son enfant, aujourd’hui âgé de 20 mois. Selon ce témoignage, les deux auraient entretenu une relation pendant plusieurs années et un test de paternité aurait confirmé la filiation. La jeune femme affirme également qu’un désaccord existe depuis plusieurs mois concernant les modalités de la pension alimentaire et les relations entre le joueur et l’enfant.

Toujours selon les informations relayées en Allemagne, l’entourage de Michael Olise présente une version sensiblement différente. Le clan du joueur assure qu’il n’a jamais refusé de participer financièrement à l’entretien de l’enfant et affirme avoir proposé une pension supérieure au barème maximal prévu par la législation allemande.

Un dossier privé qui éclate en public 

Ses représentants indiquent également privilégier une résolution amiable du dossier. À ce stade, ces affirmations relèvent d’allégations rapportées par les différentes parties et il n’existe pas d’éléments publics permettant d’établir définitivement les faits dans leur ensemble.

Michael Olise, habituellement très discret sur sa vie personnelle, n’a pas communiqué publiquement sur cette affaire. Sur le plan sportif, l’ailier reste pleinement concentré sur ses vacances avant de reprendre la préparation estivale avec son club, tandis que son nom continue d’être associé à plusieurs grands clubs européens sur le marché des transferts.

Coupe du monde 2026

Actu foot Coupe du monde 2026 : les infos les plus chaudes

À lire aussi