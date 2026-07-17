PSG : Paris ne recrutera pas Michael Olise pour une raison simple

Annoncé dans le viseur du Real Madrid, prêt à dépenser près de 200 millions d’euros, Michael Olise ne devrait pas faire l’objet d’une offensive du PSG. Malgré son immense talent, Paris refuse de retomber dans une politique de recrutement jugée trop risquée financièrement.

Michael Olise pourrait devenir l’un des grands animateurs de ce mercato estival. À seulement 24 ans, l’international français envisagerait désormais de quitter le Bayern Munich pour rejoindre le Real Madrid. Le club espagnol serait disposé à investir près de 200 millions d’euros pour convaincre les dirigeants bavarois de céder leur joueur.

Une opération totalement démesurée à laquelle le Paris Saint-Germain ne souhaite pas participer. Pourtant, le club de la capitale connaît parfaitement Olise. Luis Campos avait déjà tenté de le recruter en 2024, lorsque l’ancien joueur de Crystal Palace avait finalement choisi de rejoindre le Bayern Munich.

« Chercher le nouvel Olise plutôt qu’Olise »

Depuis, la stratégie parisienne a profondément évolué. Selon L’Équipe, le discours en interne est désormais très clair : « Il vaut mieux chercher le nouvel Olise qu’Olise. » Une phrase qui résume parfaitement la nouvelle politique sportive du PSG.

Plutôt que de dépenser une somme colossale pour un joueur déjà confirmé, Paris souhaite identifier les futurs grands talents avant que leur valeur n’explose. Le club veut investir sur des profils jeunes, capables de progresser collectivement et de générer une importante plus-value sportive et financière.

Le dossier Olise est même décrit comme un potentiel « cauchemar » par les dirigeants parisiens. Entre une indemnité estimée à 200 millions d’euros et un salaire susceptible de dépasser les 20 millions d’euros annuels, son recrutement placerait de nouveau le PSG sous une forte pression financière.

Le PSG ne veut plus reproduire ses anciennes erreurs

Après avoir longtemps construit son projet autour de vedettes comme Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi, le PSG ne souhaite plus se retrouver dépendant de quelques contrats gigantesques. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos privilégient désormais un effectif plus équilibré, jeune et collectif.

Même le talent exceptionnel de Michael Olise ne suffira donc pas à faire changer Paris de cap. Auteur d’un début de Coupe du monde impressionnant avant de connaître davantage de difficultés lors des dernières rencontres, notamment face à l’Espagne, le Français reste considéré comme l’un des attaquants les plus attractifs du marché.

Mais pendant que le Real Madrid prépare sa possible offensive, le PSG avance sur des pistes jugées plus cohérentes avec sa nouvelle stratégie. Maghnes Akliouche et Yan Diomandé seraient ainsi les deux grandes priorités offensives du club pour cet été. Paris ne veut plus acheter une superstar à 200 millions d’euros : il veut désormais la dénicher avant tout le monde.