OM : après Hugo Magnetti, un autre cadre Brestois pour remplacer Mason Greenwood ?

Contraint de reconstruire son secteur offensif après le départ de Mason Greenwood à Fenerbahçe, l’OM aurait coché le nom de Romain Del Castillo. Une piste directement liée à Grégory Lorenzi, déjà intéressé par Hugo Magnetti, et qui risque de faire grincer des dents à Marseille.

Le départ de Mason Greenwood a laissé un vide immense dans l’attaque de l’Olympique de Marseille. Après deux saisons particulièrement convaincantes, l’ailier anglais a rejoint Fenerbahçe, permettant au club phocéen de réaliser une vente importante sur le plan financier. Mais sportivement, l’OM doit désormais trouver un joueur capable de reprendre le flambeau.

Selon les informations de BFM Marseille, relayées par Le Peuple Olympien, les dirigeants marseillais s’intéresseraient à Romain Del Castillo. À 30 ans, l’ailier du Stade Brestois présente l’avantage d’être immédiatement opérationnel et de parfaitement connaître la Ligue 1. Surtout, son profil est bien connu de Grégory Lorenzi, l’ancien directeur sportif de Brest désormais chargé de piloter le mercato olympien.

Lorenzi veut encore piocher à Brest

Après Hugo Magnetti, déjà évoqué dans le viseur de l’OM pour renforcer l’entrejeu, Lorenzi pourrait donc tenter d’attirer un autre cadre de son ancien club. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Del Castillo arriverait à un moment charnière de sa carrière brestoise. Sa valeur est estimée à environ 7 millions d’euros par Transfermarkt, même si Brest pourrait réclamer davantage pour l’un de ses joueurs majeurs.

Formé à l’Olympique Lyonnais, Romain Del Castillo avait enchaîné plusieurs prêts avant de rejoindre définitivement le Stade Rennais en 2018 contre environ 2 millions d’euros. Transféré à Brest trois ans plus tard, il a franchi un cap dans le Finistère et largement contribué à l’incroyable qualification des Ti-Zefs pour la Ligue des champions, puis à leur parcours européen.

Sa créativité, sa qualité de pied gauche et sa connaissance du championnat correspondent aux besoins immédiats de l’OM. Del Castillo ne possède cependant ni le même profil ni la même dimension que Greenwood. Le recruter pour succéder directement à l’Anglais constituerait donc un choix beaucoup moins spectaculaire que celui espéré par une partie des supporters.

Une piste qui ne fait pas rêver les supporters

Les premières réactions sur les réseaux sociaux témoignent d’ailleurs d’un réel scepticisme. Plusieurs fans marseillais redoutent de voir Lorenzi reproduire à l’OM une partie de son projet brestois en recrutant des joueurs qu’il connaît déjà. Après Magnetti, la piste Del Castillo nourrit ainsi les critiques de ceux qui attendaient plutôt l’arrivée d’une jeune pépite à fort potentiel.

Dans l’esprit des dirigeants, le Brestois pourrait néanmoins représenter une opportunité fiable et relativement accessible. Reste surtout à savoir s’il serait recruté comme véritable remplaçant de Mason Greenwood ou comme une option supplémentaire dans un secteur offensif qui devrait connaître plusieurs mouvements. À Marseille, la différence est immense… et déterminera forcément l’accueil qui lui serait réservé.