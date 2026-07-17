OM : une ancienne piste prestigieuse pour remplacer Greenwood finalement chez un rival de Ligue 1 ?

Longtemps associé à l’OM, Anis Hadj Moussa pourrait finalement découvrir la Ligue 1 sous les couleurs du Paris FC. Le club parisien se serait renseigné sur l’ailier algérien du Feyenoord, mais devra réaliser une nouvelle folie pour convaincre les dirigeants néerlandais.

Anis Hadj Moussa va-t-il enfin rejoindre la Ligue 1 ? Après deux rendez-vous manqués avec le LOSC puis l’Olympique de Marseille, l’international algérien de 24 ans se retrouve au cœur d’un nouveau dossier particulièrement ambitieux. Cette fois, c’est le Paris FC qui serait entré dans la danse.

Selon le média spécialisé fr12, le club de la capitale aurait pris des renseignements sur la situation de l’ailier du Feyenoord Rotterdam. Sunderland et Côme seraient également intéressés, mais aucune offre concrète n’aurait encore été transmise au club néerlandais.

Hadj Moussa avait envoyé des signaux à l’OM

Quelques mois plus tôt, Hadj Moussa semblait pourtant se rapprocher de Marseille. Le joueur avait multiplié les signaux en direction de l’OM sur les réseaux sociaux, laissant penser qu’une arrivée dans la cité phocéenne était envisageable. Les dirigeants olympiens avaient finalement privilégié le prêt d’Ethan Nwaneri.

Avec le départ de Mason Greenwood à Fenerbahçe, le nom de l’Algérien pourrait logiquement revenir dans les discussions pour renforcer l’attaque marseillaise. Son profil de gaucher percutant, capable de provoquer et de faire la différence sur un côté, correspond aux qualités recherchées pour combler une partie du vide laissé par l’ancien Mancunien.

Mais l’OM n’est désormais plus seul sur le dossier. Le Paris FC, qui souhaite s’installer durablement parmi les places fortes du championnat, semble prêt à venir concurrencer les plus grands clubs français sur le marché des transferts.

Feyenoord réclame 37 millions d’euros

Le principal obstacle reste toutefois considérable. Désormais installé depuis deux ans à Rotterdam, Hadj Moussa est valorisé à hauteur de 37 millions d’euros par le Feyenoord. Une somme qui aurait déjà refroidi Al-Ahli, pourtant désireux d’en faire le successeur de Riyad Mahrez.

Le Paris FC a cependant prouvé qu’il possédait les moyens de ses ambitions. Après avoir recruté Patrick Zabi pour 25 millions d’euros et Diego Coppola pour 18 millions, tout en attirant gratuitement Emmanuel Mbemba, le club parisien recherche encore une tête d’affiche pour son animation offensive. La piste Jonathan David a également été évoquée.

Recruter Anis Hadj Moussa constituerait un nouveau coup retentissant, mais aussi un message envoyé à toute la Ligue 1. Pour l’OM, voir une ancienne cible offensive rejoindre un concurrent français quelques semaines après le départ de Greenwood aurait forcément un goût amer. Reste à savoir si le Paris FC acceptera réellement de se rapprocher des 37 millions d’euros exigés par Feyenoord.