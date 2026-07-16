OL Mercato : un taulier lyonnais bien parti pour rejoindre Aubameyang (OM) ?

Un promu espagnol qui va recruter Pierre-Emerick Aubameyang en provenance de l’OM s’intéresse désormais à Nicolás Tagliafico, l’un des cadres de l’OL

Le mercato de l’OL pourrait encore connaître quelques mouvements dans le secteur défensif. D’après les informations du journaliste espagnol Ángel García, le Deportivo La Corogne, promu en Liga, a pris des renseignements sur Nicolás Tagliafico, qui figure parmi les profils étudiés pour renforcer le poste de latéral gauche.

Le champion du monde argentin conserve une belle cote sur le marché grâce à son expérience en Ligue 1, en Ligue des champions et avec l’Albiceleste. Son vécu au plus haut niveau fait de lui une cible crédible pour plusieurs clubs à la recherche d’un défenseur expérimenté.

Tagliafico après Aubameyang ?

À ce stade, le dossier reste toutefois à un stade préliminaire. Aucune négociation avancée ni offre officielle n’ont été évoquées. Le Deportivo se contente pour l’instant d’évaluer la faisabilité de l’opération avant de décider d’un éventuel passage à l’action. Pour rappel, le club espagnol va déjà enregistrer l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang en provenance de l’OM.

Du côté de l’OL, l’avenir de Nicolás Tagliafico continue d’alimenter les spéculations. Si le club lyonnais ne semble pas opposé à un départ en cas d’offre intéressante, aucun mouvement concret n’est encore intervenu dans ce dossier.