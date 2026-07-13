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FRANCE

RC Lens, Stade Rennais, OL Mercato : bonne nouvelle dans le dossier Openda

Par Fabien Chorlet - 13 Juil 2026, 11:30
Loïs Openda sous le maillot de la Juventus Turin

La Juventus serait prête à faire un important effort pour faciliter le départ de Loïs Openda cet été.

En difficulté à la Juventus Turin, Loïs Openda devrait quitter la Vieille Dame cet été afin de tenter de relancer sa carrière sous d’autres couleurs. Un retour en France serait notamment une possibilité, puisque le RC Lens, où l’attaquant belge avait brillé lors de la saison 2022-2023, le Stade Rennais, où son ancien entraîneur Franck Haise souhaiterait le retrouver, ainsi que l’Olympique Lyonnais seraient intéressés par son profil.

La Juve veut accélérer le départ d’Openda

Bonne nouvelle pour les trois clubs français, la Juventus, ouverte à un départ en prêt avec option d’achat de son attaquant, envisagerait même de prendre en charge une partie de son salaire, voire de le prêter sans indemnité afin de faciliter son départ cet été. C’est dire à quel point le club turinois souhaite se séparer de l’ancien Lensois avant la fin du mercato estival.

Une telle formule pourrait permettre aux prétendants de se positionner plus facilement sur ce dossier, malgré le salaire élevé de l’international belge.

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