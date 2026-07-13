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FRANCE

OM, RC Lens Mercato : nouveau coup de théâtre pour Malang Sarr à Marseille !

Par Fabien Chorlet - 13 Juil 2026, 09:00
Malang Sarr sous le maillot du RC Lens

Alors que l’intérêt de l’OM pour Malang Sarr avait récemment été démenti, il serait finalement bien réel.

Arrivé au terme de son contrat avec le RC Lens cet été, Malang Sarr a choisi de ne pas prolonger l’aventure chez les Sang et Or afin de s’engager librement avec le club de son choix. Et le défenseur central franco-sénégalais ne manquerait pas de prétendants sur le marché.

La Real Sociedad entre dans la danse pour Malang Sarr

Annoncé sur les tablettes de l’Olympique de Marseille, de l’Atlético Madrid, de Fenerbahçe, mais aussi de plusieurs clubs saoudiens, comme Al-Hilal et Al-Diriyah, depuis le début de l’été, l’ancien joueur de Chelsea susciterait également l’intérêt de la Real Sociedad. Selon les informations de Foot Mercato, le club basque aimerait profiter de son statut de joueur libre pour l’attirer en Espagne.

Malang Sarr est bien dans le viseur de l’OM

Concernant l’intérêt de l’OM pour Malang Sarr, il serait finalement bien réel, alors que Mohamed Toubache-Ter affirmait encore à la fin du mois de juin que le club phocéen ne suivait pas cette piste. Toujours d’après Foot Mercato, les dirigeants marseillais auraient bel et bien pris des renseignements sur le défenseur central de 27 ans, preuve que son profil est étudié en interne.

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