En fin de contrat au RC Lens et courtisé par l’OM et le Stade Rennais, Malang Sarr (27 ans) se sent pousser des ailes sur ce mercato estival.

Le dossier Malang Sarr commence sérieusement à agacer. Libre depuis la fin de son contrat avec le RC Lens, le défenseur de 27 ans est au cœur de nombreuses discussions depuis plusieurs semaines. Mais alors que plusieurs clubs français ont été associés à son nom, les dernières révélations laissent penser que la réalité est bien différente des rumeurs qui circulent.

Le RC Lens toujours sans réponse

Le premier malaise concerne le RC Lens. Comme l’a récemment révélé Mohamed Toubache-Ter, les dirigeants lensois auraient formulé une proposition de prolongation à leur défenseur, sans obtenir la moindre réponse à ce jour. Une situation qui commence à irriter certains observateurs, d’autant que le joueur est libre de s’engager où il le souhaite depuis plusieurs semaines. Le sondage publié récemment auprès des supporters lensois témoignait déjà d’un certain ras-le-bol, une majorité estimant qu’il était désormais temps de passer à autre chose.

Mais les révélations les plus surprenantes concernent l’Olympique de Marseille. Alors que plusieurs rumeurs faisaient état d’un intérêt marseillais, Mohamed Toubache-Ter a été très clair sur le sujet : « C’est là que tu vois à quel point ça utilise Marseille. Le conseiller du joueur a contacté Marseille. Marseille n’est pas intéressé, à ce stade. Il n’y a jamais eu de rendez-vous Marseille-Sarr. » Autrement dit, le dossier ne serait pas piloté par l’OM mais plutôt par l’entourage du joueur, désireux de placer son nom dans les discussions du mercato.

L’OM n’a jamais bougé, le Stade Rennais aussi concerné ?

Le Stade Rennais semble lui aussi avoir vécu une situation similaire. L’insider Jonathan a d’ailleurs laissé entendre que les dirigeants bretons pourraient raconter une histoire comparable en lançant simplement : « On peut aussi évoquer ce qu’il s’est passé avec Rennes…? » Une phrase qui alimente les interrogations autour de la stratégie adoptée dans ce dossier.

À l’heure actuelle, Malang Sarr reste sans club malgré son statut de joueur libre. Son expérience en Premier League, à Chelsea notamment, ainsi que son passage au RC Lens continuent d’attirer l’attention sur le marché. Mais entre les discussions avortées, les intérêts supposés et les négociations qui peinent à avancer, son avenir demeure particulièrement incertain. Et le feuilleton commence à susciter davantage d’agacement que d’enthousiasme.