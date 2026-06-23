Mathys Silistrie et Ayanda Sishuba s’apprêtent à quitter le Stade Rennais sous la forme d’un prêt.

Le chantier estival se poursuit à grande vitesse au Stade Rennais. Alors que Franck Haise et la direction bretonne multiplient les mouvements pour remodeler l’effectif, deux jeunes joueurs sont déjà sur le point de quitter temporairement le club afin de gagner du temps de jeu.

Silistrie reste marqué par son passage au Vélodrome

Selon Ouest-France, Mathys Silistrie et Ayanda Sishuba devraient être prêtés dans les prochains jours. L’objectif est différent pour chacun des deux joueurs : Mathys Silistrie va rejoindre un club d’un niveau inférieur afin d’accumuler de l’expérience et poursuivre sa progression. Ayanda Sishuba va tenter de relancer sa carrière en Belgique, son pays natal, après une période plus compliquée en Bretagne. Une stratégie classique mais assumée par le Stade Rennais, qui souhaite développer ses jeunes talents sans les laisser stagner sur le banc.

Du côté de Marseille, certains supporters n’ont pas oublié Mathys Silistrie. Le jeune gardien avait vécu une soirée compliquée lors de la dernière journée de Ligue 1 au Vélodrome, le 17 mai dernier (1-3). Une erreur de relance avait alors profité à Amine Gouiri, qui avait inscrit le but du 2-0 pour l’OM. Cette action avait alimenté les critiques autour du portier rennais, beaucoup estimant qu’il n’était pas encore prêt pour enchaîner au plus haut niveau.

Haise veut faire progresser ses jeunes

Pour Franck Haise, ces prêts s’inscrivent dans une logique de développement. Le technicien rennais souhaite disposer d’un effectif compétitif immédiatement tout en permettant aux jeunes joueurs à fort potentiel d’accumuler des minutes dans des environnements moins exposés. Cette politique devrait d’ailleurs concerner d’autres éléments du groupe au cours de l’été.

Après les arrivées déjà enregistrées et les nombreux départs envisagés, le Stade Rennais continue de remodeler son effectif en profondeur. L’objectif est clair : disposer d’un groupe prêt dès les premières journées de championnat et capable de rivaliser avec les meilleures équipes, à commencer par le Paris Saint-Germain lors du début de saison.