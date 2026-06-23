Présent à la Coupe du monde avec la sélection de Norvège, le défenseur Leo Ostigard (26 ans) a vécu la naissance de son fils à distance. Il était en FaceTime pendant l’accouchement de sa femme.

La Coupe du Monde réserve parfois des émotions bien plus fortes que le football. Actuellement engagé avec la Norvège, Leo Ostigard a vécu l’un des moments les plus marquants de sa vie personnelle alors qu’il se trouve à plusieurs milliers de kilomètres de sa famille. L’ancien défenseur du Stade Rennais est devenu papa en pleine compétition et a assisté à la naissance de son fils dans des circonstances particulièrement émouvantes.

Titulaire avec la sélection norvégienne, Ostigard a dû suivre l’accouchement de sa compagne, Aurora Eidmann, à distance. Grâce à FaceTime, le défenseur a néanmoins pu vivre cet événement unique en direct malgré son engagement avec sa sélection nationale.

Une semaine inoubliable pour Ostigard

Quelques jours seulement après avoir participé à la victoire de la Norvège face à l’Irak (4-1), le défenseur a reçu la plus belle des récompenses sur le plan personnel. Dans une vidéo publiée par la Fédération norvégienne, ses coéquipiers ont tenu à le féliciter chaleureusement après la naissance de son fils. Une séquence particulièrement touchante qui a rapidement fait réagir les supporters norvégiens.

L’ancien joueur du Stade Rennais n’a pas caché son émotion lorsqu’il a évoqué ce moment exceptionnel : « Elle a été formidable, je n’avais pas grand-chose à dire, je devais juste être présent pour elle. Je suis fier, c’est incroyable. » Mais c’est surtout au moment d’évoquer la première rencontre avec son enfant que l’émotion a pris le dessus : « Quand j’ai vu le bébé pour la première fois, je me suis effondré en larmes. »

Une parenthèse heureuse après une période compliquée

Pour les supporters rennais, le passage de Leo Ostigard n’a pas laissé un souvenir impérissable sur le plan sportif. Recruté avec certaines attentes, le défenseur norvégien n’était jamais réellement parvenu à s’imposer durablement au sein du collectif breton. Aujourd’hui, c’est une tout autre actualité qui le replace sous les projecteurs. Loin des critiques sportives et des débats sur ses performances, Ostigard profite d’un bonheur familial qui dépasse largement les enjeux du football.

Malgré cette immense émotion, le défenseur scandinave doit rapidement se reconcentrer sur la compétition. Il est annoncé comme un candidat sérieux à une place de titulaire pour le prochain match de la Norvège face au Sénégal. Les Scandinaves poursuivront ensuite leur parcours avec une affiche particulièrement attendue contre l’équipe de France lors du troisième match de groupe. Une rencontre qui pourrait s’avérer décisive pour la qualification, mais que Leo Ostigard abordera avec un sourire difficile à effacer après la naissance de son fils. Entre la joie d’une victoire en Coupe du Monde et celle de devenir père, le Norvégien vit sans doute l’une des semaines les plus intenses de toute sa carrière.