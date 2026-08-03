Stade Rennais Mercato : un nouveau départ officialisé !

C’est officiel, le Stade Rennais prête Glen Kamara une saison aux Queens Park Rangers, pensionnaire de Championship.

Comme attendu, Glen Kamara est prêté une saison aux Queens Park Rangers par le Stade Rennais. Les deux clubs ont officialisé ce lundi la nouvelle. « À Leeds avant de rejoindre la Bretagne, Glen Kamara va retrouver le Championship. Le milieu de terrain est prêté à QPR. Belle saison chez les Rangers Glen ! », a indiqué le club Rouge et Noir sur ses réseaux sociaux.

Un deuxième prêt pour Glen Kamara depuis son arrivée à Rennes

Recruté par le Stade Rennais à l’été 2024 en provenance de Leeds United contre un peu plus de 10 millions d’euros, Glen Kamara n’est jamais parvenu à s’imposer en Bretagne. Après seulement quelques mois, l’international finlandais a été prêté à Al-Shabab lors de la seconde partie de la saison 2024-2025 afin de retrouver du temps de jeu. De retour à Rennes cet été, le milieu de terrain de 30 ans ne faisait toujours pas partie des plans du club breton. Avec une forte concurrence dans l’entrejeu, il est de nouveau prêté, cette fois aux Queens Park Rangers, où il retrouvera le Championship, un championnat qu’il connaît bien pour y avoir évolué sous les couleurs de Leeds United.