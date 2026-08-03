FC Nantes Mercato : c’est confirmé pour la sixième recrue !

La piste menant à Yanis Zouaoui (Le Havre) est bien confirmée du côté du FC Nantes.

En quête d’un latéral gauche pour compenser les départs de Deiver Machado et Nicolas Cozza depuis le début de l’été, le FC Nantes pourrait avoir trouvé son bonheur. Selon L’Équipe, les dirigeants nantais seraient en discussions très avancées avec Le Havre pour le transfert de Yanis Zouaoui. Un accord serait même en passe d’être trouvé entre les deux clubs et le dossier pourrait rapidement connaître son épilogue si les derniers détails sont réglés.

Le club confirme pour Zouaoui

Une information confirmée par Ouest-France. Contactée par le quotidien régional, la direction du FCN a « confirmé bosser sur ce dossier ». Si l’opération venait à se concrétiser, Yanis Zouaoui deviendrait la sixième recrue estivale des Canaris après Maxime Dupé, Wilitty Younoussa, Lucas Perrin, Killian Corredor et Mathieu Cafaro. Le latéral gauche de 27 ans viendrait ainsi apporter une nouvelle solution à Michel Der Zakarian, qui recherchait activement un renfort à ce poste depuis plusieurs semaines.