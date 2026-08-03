À LA UNE DU 3 AOûT 2026
[18:37]OL : le onze type de Paulo Fonseca avec les recrues
[18:15]PSG, FC Barcelone Mercato : Ferran Torres sort enfin du silence sur son avenir
[17:55]FC Nantes Mercato : c’est confirmé pour la sixième recrue !
[17:33]Stade Rennais Mercato : un nouveau départ officialisé !
[17:20]PSG Mercato : Flick (Barça) confirme pour Ferran Torres, l’offre de Liverpool pour Barcola a fuité !
[17:00]OM Mercato : nouveau coup de théâtre pour Kebbal à Marseille !
[16:40]Stade Rennais Mercato : un nouveau numéro 9 en approche ?
[16:15]ASSE : excellente nouvelle pour Ian Cathro !
[15:50]RC Lens Mercato : Sangaré justifie son choix Brentford
[15:25]FC Nantes Mercato : Veretout de retour chez les Canaris, c’est déjà validé ! 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : c’est confirmé pour la sixième recrue !

Par Fabien Chorlet - 3 Août 2026, 17:55
Yanis Zouaoui sous le maillot du Havre

La piste menant à Yanis Zouaoui (Le Havre) est bien confirmée du côté du FC Nantes.

En quête d’un latéral gauche pour compenser les départs de Deiver Machado et Nicolas Cozza depuis le début de l’été, le FC Nantes pourrait avoir trouvé son bonheur. Selon L’Équipe, les dirigeants nantais seraient en discussions très avancées avec Le Havre pour le transfert de Yanis Zouaoui. Un accord serait même en passe d’être trouvé entre les deux clubs et le dossier pourrait rapidement connaître son épilogue si les derniers détails sont réglés.

Le club confirme pour Zouaoui

Une information confirmée par Ouest-France. Contactée par le quotidien régional, la direction du FCN a « confirmé bosser sur ce dossier ». Si l’opération venait à se concrétiser, Yanis Zouaoui deviendrait la sixième recrue estivale des Canaris après Maxime Dupé, Wilitty Younoussa, Lucas Perrin, Killian Corredor et Mathieu Cafaro. Le latéral gauche de 27 ans viendrait ainsi apporter une nouvelle solution à Michel Der Zakarian, qui recherchait activement un renfort à ce poste depuis plusieurs semaines.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot