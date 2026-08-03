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PSG Mercato : Flick (Barça) confirme pour Ferran Torres, l’offre de Liverpool pour Barcola a fuité !

Par Fabien Chorlet - 3 Août 2026, 17:20
Ferran Torres

Alors que le PSG s’intéresse à Ferran Torres, le coach du Barça, Hansi Flick, a évoqué le dossier de l’international espagnol. Dans le même temps, Liverpool aurait formulé une première offre au PSG pour Bradley Barcola.

Présent ce lundi en conférence de presse, l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a été interrogé sur le mercato estival de son club. « Nous savons que nous devons faire quelque chose », a d’abord confié le technicien allemand avant d’évoquer le dossier Ferran Torres, ardemment courtisé par le Paris Saint-Germain, confirmant ainsi que l’international espagnol pourrait quitter le Barça cet été.

« Nous devons attendre. J’ai une confiance totale en Deco, on sait qu’il faut agir. Cela dépend aussi de Ferran Torres. On verra bien ce qui se passe. Jouer avec un faux neuf ? Cela dépendra de l’effectif que nous avons. Lamine Yamal a joué à ce poste un ou deux matches avec nous. Et je pense que c’est un joueur fantastique, un joueur de classe mondiale, donc il peut aussi s’adapter à cela. Anthony Gordon et Karim Adeyemi peuvent jouer sur les deux ailes et aussi en tant que neuf. Donc, en réalité, nous avons beaucoup d’options. »

Liverpool dégaine une offre de plus de 100 M€ pour Barcola

Du côté du Paris Saint-Germain, le dossier Bradley Barcola continue d’animer le mercato. Comme révélé par le compte X @PSGInside_Actu, Liverpool préparerait bien une offensive pour recruter l’international français. Une information confirmée ce lundi par le journaliste italien Fabrizio Romano, qui affirme que les Reds ont déjà transmis une première offre officielle au PSG. Cette proposition, estimée à plus de 100 millions d’euros, aurait toutefois été immédiatement repoussée par les dirigeants parisiens. De son côté, le joueur ferait d’un départ à Liverpool sa priorité absolue pour son avenir.

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