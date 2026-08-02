PSG, FC Barcelone : Luis Enrique réclame un nouveau gros coup au Barça

Après Dro Fernandez et alors que la piste Ferran Torres avance, le PSG aurait encore des vues sur un joueur du FC Barcelone. Luis Enrique pousserait désormais sa direction à tenter sa chance avec Gavi, malgré un dossier particulièrement complexe.

Luis Enrique pousse pour Gavi

Le Paris Saint-Germain continue de regarder du côté du FC Barcelone. Selon les informations relayées par Foot01, Luis Enrique aurait demandé à ses dirigeants de passer à l’action pour Gavi (21 ans), après le refus essuyé dans le dossier Rodri.

L’entraîneur parisien apprécie le caractère, l’intensité et la capacité de l’international espagnol à imposer un rythme élevé. La direction du PSG prévoirait donc d’envoyer des intermédiaires afin de sonder le milieu et de savoir s’il pourrait envisager un départ de son club formateur.

Le Barça en position de force

La tâche s’annonce toutefois délicate. Très attaché à la maison blaugrana, Gavi a prolongé jusqu’en 2030 et dispose d’une clause libératoire fixée à un milliard d’euros. Hansi Flick compte également sur le pur produit de la Masia, revenu la saison dernière après une longue absence.

Paris espérerait qu’un faible temps de jeu en début de saison puisse ouvrir une brèche. Le FC Barcelone reste pour l’heure catégoriquement opposé au départ de son milieu, comme il l’avait déjà fait comprendre lors d’une précédente offensive parisienne.

Le PSG avance aussi sur d’autres dossiers

Cette piste s’inscrit dans un mercato parisien particulièrement actif. En plus des discussions avancées avec Ferran Torres, le club de la capitale travaille sur l’arrivée d’un gardien et aurait présenté son projet à Zion Suzuki, actuellement à Parme.

Le PSG avance ses pions pour Zion Suzuki. Paris a présenté son projet au gardien japonais et se tient prêt à accélérer avec Parme. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2083795390004879722

Estimé à 30 M€ par Transfermarkt, loin de son pic à 90 M€ atteint en novembre 2022, Gavi reste néanmoins solidement protégé par son contrat. Avant de négocier avec le Barça, le PSG devra surtout convaincre le joueur d’écouter ses arguments.