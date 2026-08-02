ASSE Mercato  : mais qu’attend Kilmer Sports pour sa priorité de l’été ?

L’ASSE a eu besoin d’inscrire quatre buts pour boucler sa campagne de matchs amicaux par une ictoire hier face à Venise (4-3). Ses difficultés défensives l’ont encore pénalisé et il y a une urgence pour Ian Cathro : renforcer son couloir gauche.

Tout n’a pas été parfait dans la victoire des Verts contre Venise. Malgré quatre buts inscrits, l’ASSE en a encore concédé trois, preuve que le chantier défensif n’est pas totalement terminé.

Joao Ferreira a vécu une rencontre compliquée. Déjà en difficulté lors de certaines sorties précédentes, le latéral portugais a provoqué le penalty transformé par Akor Adams et s’est montré moins inspiré dans ses interventions défensives. Son apport offensif n’a pas suffi à compenser ses errements.

Dans le couloir opposé, Kevin Pedro n’a pas connu une meilleure soirée. Souvent pris de vitesse ou mal placé, il a souffert face aux accélérations adverses. Les côtés demeurent donc un secteur où Ian Cathro devra encore trouver davantage de stabilité.

Pedro en difficulté à gauche

Enfin, Gautier Larsonneur n’a pas livré sa prestation la plus rassurante. Sans être directement responsable sur l’ensemble des buts encaissés, le capitaine stéphanois n’a pas réalisé les arrêts qui auraient pu préserver un avantage plus confortable. Avec sept buts encaissés sur les cinq rencontres de préparation, l’ASSE devra afficher davantage de solidité défensive lorsque la compétition officielle débutera, le seul clean sheet ayant été réalisé avec Mamou Ndiaye dans les buts, contre Lausanne B (4-0)…

A une semaine du coup d’envoi de la saison de Ligue 2, samedi prochain à Sochaux, l’arrivée d’un renfort au poste de latéral gauche semble une évidence. Pedro, droitier, n’est pas à l’aise dans ce couloir où Cathro ne compte pas sur Ebenezer Annan et où Ben Old s’est blessé mercredi dernier contre Lausanne B (4-0). Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Ben Old. Pour rappel, le Néo-Zélandais s’est coincé la cheville sur un tacle lors de la rencontre face à Lausanne, disputée il y a quelques jours.

Et le joueur stéphanois souffre malheureusement d’une déchirure d’un ligament de la cheville. Sur LinkedIn, il décrit également d’autres parties de son articulation comme étant dans un état « catastrophique ». Un diagnostic lourd qui confirme les craintes apparues après sa sortie.

Old out deux mois

Ben Old devrait être éloigné des terrains pendant une période comprise entre quatre et six semaines. Cette indisponibilité va donc perturber sa préparation et l’empêcher de prendre part aux prochaines échéances de l’ASSE.

Son message publié sur le réseau professionnel laisse également transparaître un coup dur sur le plan moral. Pour rappel, Old avait déjà connu une grosse blessure en octobre 2024 après une entorse interne sévère du genou gauche subie à l’entraînement juste avant un match contre Lens. Le joueur va désormais devoir observer une période de repos avant d’entamer sa rééducation.

Cette blessure constitue une nouvelle tuile pour l’ailier reconverti latéral. L’ASSE devra donc composer sans son élément offensif pendant plusieurs semaines. Pour le Néo-Zélandais, l’objectif sera désormais de récupérer totalement afin d’éviter toute rechute au niveau d’une cheville sérieusement touchée.

En deux ans, depuis son arrivée à l’ASSE, Kilmer Sports, qui n’a pas conservé Léo Pétrot l’été dernier, a recruté 3 joueurs au poste de latéral gauche : Pierre Cornud, Ebenezer Annan et le jeune Lassana Traoré, porté disparu. Trois flops. Il apparaît plus que jamais comme une évidence que c’est ce poste que l’ASSE doit impérativement renforcer en priorité pour consolider sa défense.