ASSE : le verdict est tombé pour Ben Old, c’est un gros coup dur !

Touché à la cheville lors du match face à Lausanne, Ben Old a livré des nouvelles particulièrement préoccupantes.

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Ben Old. Pour rappel, le Néo-Zélandais s’est coincé la cheville sur un tacle lors de la rencontre face à Lausanne, disputée il y a quelques jours.

Et le joueur stéphanois souffre malheureusement d’une déchirure d’un ligament de la cheville. Sur LinkedIn, il décrit également d’autres parties de son articulation comme étant dans un état « catastrophique ». Un diagnostic lourd qui confirme les craintes apparues après sa sortie.

Entre quatre et six semaines d’absence

Ben Old devrait être éloigné des terrains pendant une période comprise entre quatre et six semaines. Cette indisponibilité va donc perturber sa préparation et l’empêcher de prendre part aux prochaines échéances de l’ASSE.

Son message publié sur le réseau professionnel laisse également transparaître un coup dur sur le plan moral. Pour rappel, Old avait déjà connu une grosse blessure en octobre 2024 après une entorse interne sévère du genou gauche subie à l’entraînement juste avant un match contre Lens. Le joueur va désormais devoir observer une période de repos avant d’entamer sa rééducation.

Cette blessure constitue une nouvelle tuile pour l’ailier reconverti latéral. L’ASSE devra donc composer sans son élément offensif pendant plusieurs semaines. Pour le Néo-Zélandais, l’objectif sera désormais de récupérer totalement afin d’éviter toute rechute au niveau d’une cheville sérieusement touchée.

Le message très bouleversant de Ben Old

« Nous sommes le 31 juillet 2026, et il y a deux jours, après seulement 20 minutes de mon premier match de pré-saison, je suis contraint de sortir sur blessure après m’être coincé la cheville dans un tacle. En un instant, mon ligament de la cheville est déchiré, les autres parties de la cheville sont dans un état catastrophique, et il semble que je doive attendre au minimum 6 semaines avant de pouvoir rejouer au football.

Juste au moment où je commençais à retrouver mon élan, juste au moment où je recommençais vraiment à prendre du plaisir avec le football, après tout ce que j’ai traversé la saison dernière et tous les défis que j’ai réussi à surmonter… pourquoi fallait-il que cela arrive maintenant ?

Ce n’est que le deuxième jour, et tout ce que je peux faire, c’est rester assis sur le canapé chez moi, mettre de la glace sur mon pied et laisser ces pensées incessantes tourner dans ma tête. Laissez-moi vous emmener à l’intérieur…

Je dois profiter de ce temps. Je dois revenir plus fort. Ma pré-saison est foutue. Je ne pourrai pas atteindre mes objectifs cette saison. Je ne réussirai pas à retrouver ma place dans l’équipe. Je ne fais pas assez bien ma rééducation. Pourquoi est-ce que cela m’est arrivé ? Je dois me détendre et profiter de ce temps loin du football. Je dois travailler davantage sur un autre aspect de mon jeu. On va m’oublier. Je ne peux pas profiter de la vie sans le football. Je peux être de retour dans 4 semaines. Ils vont trouver quelque chose d’encore pire à l’IRM. Je ne devrais pas rester là à regarder YouTube. Je dois être productif. Je dois tirer le maximum de cette période.

(Des pensées qui ont traversé mon esprit en seulement 5 minutes)

Je ne sais pas exactement pourquoi j’écris ça. Pour vider ce que j’ai dans la tête. Pour trouver des réponses. Pour pouvoir relire ces mots quand tout ira mieux. Pour aider quelqu’un qui traverse quelque chose de similaire. Je ne sais vraiment pas.

Pour l’instant, je vais remettre la machine à glace en place, m’allonger sur le canapé et essayer de trouver les réponses à ces questions :

Comment vais-je réussir à revenir plus fort après ça ?

Comment vais-je continuer à trouver de la joie pendant cette période ?

Quel genre de personne est-ce que je veux être pendant cette épreuve, et après ? »