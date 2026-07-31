Installé sur le banc de l’ASSE depuis le début de l’été, Ian Cathro commence à y voir plus clair avant le début de saison de Ligue 2 en août.

L’ASSE entre progressivement dans la dernière ligne droite de sa préparation estivale. Installé sur le banc des Verts depuis le début de l’été, Ian Cathro a multiplié les essais et les ajustements afin de mieux connaître son groupe. Mais à mesure que les rencontres amicales s’enchaînent, certaines tendances commencent à se dégager.

Les anciens déjà très utilisés à l’ASSE

Le site Evect fait remarquer que des joueurs ont bénéficié d’un temps de jeu important et semblent avoir pris une longueur d’avance dans l’esprit du technicien écossais. À ce stade de la préparation, un onze type commence même à apparaître. Parmi les joueurs présents à l’ASSE la saison dernière, plusieurs éléments ont été particulièrement sollicités par Ian Cathro. Gautier Larsonneur semble conserver une place importante dans la hiérarchie des gardiens.

Devant lui, Julien Le Cardinal a également occupé un rôle majeur. Désigné nouveau capitaine des Verts, le défenseur a conservé sa place sur le côté droit de la charnière centrale. Maxime Bernauer fait également partie des joueurs les plus utilisés depuis le début de la préparation. Mais Ian Cathro lui a réservé un rôle différent. Le défenseur a été repositionné dans l’entrejeu, où il a évolué aux côtés de la recrue Aron Csongvai. Un choix qui semble avoir porté ses fruits. Bernauer pourrait ainsi devenir l’une des principales solutions du coach écossais au milieu de terrain.

Les recrues prennent leurs marques

La situation du poste de latéral gauche reste plus incertaine. En l’absence d’un spécialiste confirmé, Kévin Pedro a disputé une grande partie de la préparation dans ce couloir. Pourtant, le joueur semble davantage à l’aise sur le côté droit. Ian Cathro pourrait donc continuer à utiliser cette solution provisoire en attendant le retour de Ben Old. Le Néo-Zélandais a été touché à la cheville lors de son retour à la compétition face à Lausanne Sport mercredi. Sa situation sera suivie avec attention. Joao Ferreira, lui, semble également avoir gagné du crédit durant les premières semaines de préparation.

Plusieurs nouveaux joueurs ont déjà bénéficié d’un temps de jeu conséquent. Breum, Naïr, Csongvai et Ballo sont les recrues qui ont le plus joué depuis le début de la préparation. Csongvai semble notamment avoir trouvé une place importante dans l’entrejeu de l’ASSE. Associé à Maxime Bernauer, le milieu pourrait constituer l’un des principaux points d’équilibre du système imaginé par Ian Cathro. Naïr semble également avoir pris une longueur d’avance dans la défense. Breum pourrait apporter sa créativité dans les zones offensives. Ballo, de son côté, reste l’une des nouvelles options suivies de près par le staff.

Le 4-2-2-2 de Cathro prend forme

La préparation de l’ASSE a aussi permis à plusieurs jeunes de se montrer. Baallal, Kasia et Gadegbeku ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Baallal semble même avoir suffisamment convaincu pour apparaître dans la composition type qui se dégage actuellement selon les temps de jeu. Une preuve que Ian Cathro n’hésite pas à offrir des opportunités aux jeunes éléments du club.

Leur progression sera suivie avec attention à l’approche du début de la Ligue 2. Depuis le début de la préparation, Ian Cathro s’appuie sur une organisation en 4-2-2-2. Ce système pourrait devenir la base du projet stéphanois. En tenant compte des temps de jeu et des choix observés lors des différentes rencontres, voici le onze qui se dégage actuellement :

Larsonneur

Pedro – Naïr – Le Cardinal – Ferreira

Csongvai – Bernauer

Breum – Baallal

Cardona – Duffus

Cette équipe reste évidemment susceptible d’évoluer. Le mercato n’est pas terminé et plusieurs joueurs pourraient encore quitter ou rejoindre l’ASSE. Les retours de blessure pourraient également modifier la hiérarchie. Mais les premières tendances sont désormais visibles. Cardona et Duffus semblent avoir pris une avance dans le secteur offensif, tandis que Le Cardinal s’impose comme l’un des hommes forts du nouveau projet. À quelques semaines de la reprise de la Ligue 2, Ian Cathro commence donc à avoir une idée plus précise de l’équipe qu’il souhaite construire.