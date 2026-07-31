L’ASSE continue de préparer l’avenir. Le jeune gardien Alban Beaudequin, actuellement au FC Mougins, rejoindra le centre de formation stéphanois à l’été 2028 après avoir signé un Accord de Non-Sollicitation.

Le mercato ne concerne pas uniquement les joueurs professionnels. À Saint-Étienne, le travail de recrutement se poursuit également sur les générations les plus jeunes. Le FC Mougins a annoncé que son jeune gardien Alban Beaudequin, né en 2013, intégrera l’ASSE à l’été 2028. Le portier a récemment signé un ANS, un Accord de Non-Sollicitation, en faveur du club stéphanois.

Une arrivée programmée en U16

Alban Beaudequin poursuivra sa formation au FC Mougins pendant les deux prochaines saisons avant de rejoindre les Verts en catégorie U16. Le jeune gardien aura alors l’occasion d’intégrer une structure professionnelle et de poursuivre son développement au sein du centre de formation stéphanois.

Le FC Mougins a exprimé sa fierté après la signature de son joueur : « C’est une immense fierté pour le FC Mougins de voir l’un de ses jeunes joueurs, arrivé à l’âge de 8 ans au club suite à un début de formation à l’US Biot, intégrer une structure professionnelle. » Le club azuréen souligne également les qualités affichées par le jeune portier au cours de son parcours : « Reconnu pour son sérieux, son investissement au quotidien et ses qualités de gardien de but, Alban a su franchir les différentes étapes grâce à son travail, sa détermination et le soutien de sa famille. »

L’ASSE prépare déjà l’avenir

Avant de rejoindre l’ASSE, Alban Beaudequin continuera d’être accompagné par le FC Mougins afin d’arriver à l’ASSE dans les meilleures conditions : « Au FC Mougins, nous continuerons à l’accompagner durant ces deux prochaines saisons afin de lui permettre d’arriver à Saint-Étienne dans les meilleures conditions. » La direction du club et l’ensemble du staff ont également salué le parcours du jeune gardien. Cette future arrivée représente une belle récompense pour Alban Beaudequin, mais aussi pour le travail de formation réalisé par le FC Mougins.

En attirant Alban Beaudequin plusieurs années avant son arrivée effective, l’ASSE confirme sa volonté d’anticiper le recrutement de jeunes profils prometteurs. Le gardien poursuivra donc son apprentissage dans son club actuel avant de rejoindre le Forez à l’été 2028. Une nouvelle aventure se prépare déjà pour le jeune portier, qui intégrera les Verts avec l’objectif de continuer sa progression au sein d’une structure professionnelle.