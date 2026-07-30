ASSE Mercato : coup dur face à Lausanne, un dossier lancé en urgence ?

L’ASSE a gagné mais a peut-être aussi perdu gros face au FC Lausanne-Sport. Une alerte qui pourrait rapidement rebattre les cartes du mercato stéphanois.

L’ASSE pourrait avoir perdu gros. Opposés au Lausanne-Sport ce mercredi (victoire 4-0), les Verts ont vu Ben Old quitter prématurément ses partenaires après seulement 23 minutes de jeu.

Le Néo-Zélandais s’est blessé lors d’un retour défensif et n’a pas été en mesure de poursuivre la rencontre. João Ferreira est entré en jeu pour le remplacer, sans que l’ASSE ne donne davantage de précisions sur la nature de la blessure dans l’immédiat.

Une inquiétude pour les Verts

Cette sortie précoce suscite forcément des inquiétudes du côté stéphanois. Ben Old avait effectué son retour il y a quelques jours après sa Coupe du Monde, et faisait partie des éléments attendus pour le début de saison pour ce poste de latéral gauche, qui va peut-être manquer de profondeur. De quoi pousser Kilmer à s’activer pour recruter à ce poste prioritaire ?

En attendant un éventuel communiqué médical, impossible de connaître la gravité de cette blessure. Le staff de l’ASSE devrait procéder à des examens dans les prochaines heures afin d’établir un diagnostic précis. Au-delà de la victoire, cette blessure pourrait bien être le principal enseignement de la rencontre pour les Stéphanois.