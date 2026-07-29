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FRANCE

FC Nantes Mercato : un nouveau départ officialisé

Par William Tertrin - 29 Juil 2026, 22:21

Le FC Nantes enregistre un nouveau départ lors de ce mercato. Le défenseur central nigérian Chidozie Awaziem quitte les Canaris pour rejoindre Konyaspor, en Turquie.

C’est officiel, le FC Nantes perd un défenseur avec le départ de Chidozie Awaziem. Le défenseur international nigérian s’est engagé avec Konyaspor pour les deux prochaines saisons, contre une indemnité estimée autour d’un million d’euros.

« Notre club a signé un contrat de deux ans avec le footballeur international nigérian Chidozie Awaziem. La cérémonie de signature, organisée au Musée de Konyaspor situé dans le stade, s’est déroulée en présence de notre responsable de la section football, Ali Camgöz. Le défenseur central expérimenté Awaziem, qui a débuté sa carrière au FC Porto, a ensuite porté les couleurs de Nantes, Rizespor, Leganés, Boavista, Alanyaspor, Hajduk Split, Cincinnati, Colorado et Nantes. Awaziem portera le maillot numéro 15 dans notre équipe. Nous souhaitons la bienvenue à Chidozie Awaziem et lui adressons nos meilleurs vœux de réussite sous les couleurs vert et blanc », a communiqué le club turc.

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