RC Lens Mercato : une ancienne priorité de l’OM ou un taulier de L1 pour remplacer Sangaré ?

Dans l’optique de remplacer Mamadou Sangaré, le RC Lens suivrait attentivement une ancienne cible de l’OM, mais également un taulier de Ligue 1.

Le mercato du RC Lens pourrait prendre une nouvelle tournure. Avec le transfert imminent de Mamadou Sangaré à Brentford, Lens va devoir trouver un remplaçant, et le nom de Melayro Bogarde a été cité… mais pas que. En effet, selon le très renseigné @Abdel_hamed6, le club artésien se serait penché sur la situation de Yacine Titraoui, milieu de terrain algérien actuellement sous contrat avec le Sporting Charleroi, et surveille désormais de près l’évolution du dossier.

Le joueur de 22 ans est devenu l’un des profils les plus suivis du championnat belge grâce à ses performances dans l’entrejeu. Capable d’évoluer comme milieu relayeur ou dans un rôle plus offensif, l’international algérien possède un profil qui correspond aux recherches habituelles du RC Lens : un joueur jeune, à fort potentiel, capable de progresser dans un environnement compétitif.

Alors qu’un départ semblait prendre la direction de la Grèce, la situation a changé ces derniers jours. Un accord avait été trouvé entre Charleroi et l’Olympiakos, mais Yacine Titraoui aurait finalement décliné la proposition du club grec. Une décision qui relance totalement son avenir sur le marché des transferts.

L’OM avait aussi ciblé Yacine Titraoui

Avant l’intérêt lensois, Yacine Titraoui avait déjà attiré l’attention de l’OM. Le club phocéen avait étudié la piste du milieu algérien afin de renforcer son secteur central.

Le profil du joueur plaisait notamment à la direction sportive marseillaise, qui voyait en lui un élément capable d’apporter du volume, de la mobilité et une qualité technique supplémentaire dans l’entrejeu. Des contacts avaient été évoqués avec Charleroi, même si le dossier restait complexe face à la concurrence et aux exigences financières du club belge.

L’OM n’est toutefois pas le seul prétendant sur le marché. La situation actuelle pourrait permettre au RC Lens de revenir dans la course et de tenter de convaincre un joueur qui cherche visiblement un projet sportif ambitieux.

Cristian Cásseres observé également

Mais ce n’est pas tout. Ce mercredi soir, Fabrizio Romano a révélé que Cristian Cásseres Jr, milieu du TFC âgé de 26 ans, faisait également partie des options envisagées par le RC Lens pour compenser le départ de Mamadou Sangaré. Le journaliste italien explique que le club artésien a ajouté l’international vénézuélien à sa short-list.

Reste désormais à savoir quel dossier sera priorisé dans les prochains jours, alors que le mercato lensois pourrait rapidement s’accélérer avec la finalisation attendue du transfert de Mamadou Sangaré vers Brentford.