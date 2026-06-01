OM Mercato : c’est confirmé pour Yacine Titraoui !

L’OM serait bien intéressé par le milieu de terrain algérien de Charleroi, Yacine Titraoui.

La semaine dernière, le compte X et insider @Polprins a révélé un intérêt de l’Olympique de Marseille pour le milieu de terrain du Sporting de Charleroi, Yacine Titraoui. Le nouveau directeur sportif du club phocéen, Grégory Lorenzi, apprécierait particulièrement le profil de l’international algérien et aurait déjà pris contact avec son club en vue d’un possible transfert à Marseille cet été. Un intérêt confirmé ce dimanche par le journaliste Sébastien Vidal.

Sunderland en pole pour Titraoui ?

Mais comme l’avait déjà indiqué le compte X @Polprins, la préférence de Yacine Titraoui se dirigerait plutôt vers la Premier League et plus précisément vers Sunderland. Surprenants septièmes du dernier championnat anglais, les Black Cats disputeront également la prochaine Ligue Europa, tout comme l’OM. Pour laisser partir son milieu de terrain, Charleroi réclamerait une indemnité avoisinant les 11 millions d’euros.

Face à la concurrence de Sunderland et à la volonté du joueur de 22 ans de rejoindre la Premier League, l’Olympique de Marseille et Grégory Lorenzi devront se montrer convaincants s’ils souhaitent rafler la mise dans ce dossier lors du mercato estival.