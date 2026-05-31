Si Bruno Genesio semble favori pour devenir le futur entraîneur de l’OM, un nom mystérieux n’aurait pas encore fuité. Déjà évoqué par But!, Liam Rosenior est cité…

Alors que l’arrivée de Bruno Genesio a pris de l’épaisseur, un nouveau rebondissement pourrait bien venir bouleverser les plans de l’OM. Selon LePetitOM, un quatrième candidat, dont l’identité n’a toujours pas filtré, figurerait dans la short-list marseillaise. De quoi relancer complètement le suspense autour de l’après-Habib Beye.

Genesio toujours en pole position ?

À l’heure actuelle, Bruno Genesio resterait le dossier prioritaire de la direction olympienne. Le technicien français coche de nombreuses cases : expérience du très haut niveau, connaissance de la Ligue 1, capacité à développer un jeu offensif et habitude de gérer la pression des grands clubs. Mais un obstacle demeure : l’OM attend toujours sa réponse définitive.

Derrière Genesio, deux autres profils prestigieux seraient étudiés. Le premier mène à Sérgio Conceição. Le Portugais plaît beaucoup mais son dossier apparaît particulièrement complexe en raison de sa situation contractuelle et de son coût élevé. L’autre piste mène à Adi Hütter. Son profil est apprécié, mais sa cote est également très élevée sur le marché européen, ce qui rend toute négociation difficile.

« Rosenior ? Pas impossible qu’il y ait quelque chose »

Mais la véritable surprise concerne un quatrième entraîneur dont le nom n’a toujours pas fuité. Selon LePetitOM, ce coach ferait bel et bien partie des pistes sérieusement étudiées par la direction marseillaise. Une discrétion qui intrigue les supporters, alors que plusieurs dossiers sont suivis dans le plus grand secret depuis plusieurs semaines.

Un autre nom revient également avec insistance : Liam Rosenior. Évoqué avant la fin de saison par But!, l’entraîneur britannique a même eu des discussions avec l’OM. Sans réussite. Interrogé sur cette possibilité, LePetitOM a laissé entendre que la piste était bien viable : « Pas impossible qu’il y ait quelque chose », a même indiqué le compte spécialisé. Une déclaration qui entretient naturellement les spéculations autour de l’ancien coach anglais. L’arrivée imminente de Grégory Lorenzi à la direction sportive devrait accélérer les choses.