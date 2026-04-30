Selon nos informations, Liam Rosenior a refusé de remplacer Habib Beye à l’OM. La piste menant à Sergio Conceiçao revient sur la table.

L’avenir se prépare à Marseille. Alors que l’OM avançait discrètement sur la piste Liam Rosenior pour succéder à Habib Beye, le technicien anglais a finalement décliné l’approche marseillaise. Une réponse négative qui pousse désormais les dirigeants olympiens à accélérer sur d’autres profils… avec un nom qui revient avec insistance : Sergio Conceiçao.

Rosenior rincé par Chelsea

Selon nos informations, Rosenior figurait bien parmi les priorités étudiées par l’état-major olympien ces derniers jours. Son profil moderne, intense et offensif séduisait particulièrement la direction marseillaise, désireuse d’insuffler une nouvelle dynamique au projet sportif.

Des discussions avaient même été entamées depuis vendredi dernier entre les différentes parties. Mais l’ancien coach de Chelsea a finalement choisi de ne pas revenir immédiatement sur un banc européen. Marqué par son passage compliqué chez les Blues, Rosenior préfère prendre du recul avant de se relancer dans un projet aussi exposé que celui de l’OM. Un refus qui oblige Marseille à revoir ses plans

Et comme annoncé récemment par les médias italiens, la piste Sergio Conceiçao est bel et bien active. L’ancien entraîneur du FC Nantes fait partie des profils étudiés pour remplacer Habib Beye cet été. Il n’est pas le seul.

Conceiçao pas fermé à l’OM

Actuellement en poste à Al-Ittihad, où il a signé en octobre 2025 jusqu’en juin 2028, le technicien portugais conserve une belle cote auprès des décideurs marseillais. Son caractère, son vécu européen et sa capacité à gérer la pression du très haut niveau plaisent énormément à l’OM.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le nom de Conceiçao circule du côté de la Canebière. Avant l’arrivée de Roberto De Zerbi à l’été 2024, les deux parties avaient déjà échangé longuement. À l’époque, les discussions n’avaient pas abouti, mais les contacts sont restés positifs.

Cette fois, le contexte semble différent. L’OM cherche un entraîneur capable d’incarner un projet fort, avec de la personnalité et une vraie exigence au quotidien. Des qualités qui collent parfaitement au profil de Sergio Conceiçao, réputé pour son management intense et sa culture de la gagne.

Reste désormais à savoir si l’OM sera capable de convaincre Al-Ittihad de laisser partir son entraîneur, mais aussi de trouver un terrain d’entente financier avec le Portugais. Rien de gagné mais le temps ne presse pas encore : la priorité des dirigeants marseillais va au recrutement d’un directeur sportif.

Bastien Aubert