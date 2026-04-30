OM Mercato : Marseille lorgne la prochaine vente record du RC Lens, mais…

Belle surprise de la saison exceptionnelle du RC Lens, Ismaëlo Ganiou attitre logiquement les convoitises… dont celles de l’OM selon certaines rumeurs.

Révélation surprise de la saison en Ligue 1, Ismaëlo Ganiou s’impose comme l’un des jeunes défenseurs les plus prometteurs du championnat. À seulement 21 ans, le joueur du RC Lens attire déjà les regards. Formé à la Gaillette, Ganiou a connu un parcours loin d’être linéaire avant d’exploser cette saison avec le RC Lens.

Passé par une expérience en Ligue 2 à Annecy la saison dernière, puis revenu dans le Nord, le défenseur central s’est rapidement imposé dans la rotation de Pierre Sage, jusqu’à devenir un titulaire incontournable en partie grâce à la grave blessure de Jonathan Gradit. Solide dans les duels, propre à la relance et capable de se montrer décisif, il a déjà inscrit 3 buts importants cette saison, confirmant son statut de révélation du championnat.

Un profil qui rappelle Raphaël Varane

Puissance, sérénité et maturité tactique : le profil d’Ismaëlo Ganiou fait inévitablement penser à un certain Raphaël Varane, autre produit de la formation lensoise qui n’a disputé que 24 matchs à Lens… comme Ganiou ! Cette comparaison flatteuse lui vaut désormais le surnom de « nouveau Varane » dans certains cercles du football français.

Ses performances ont également attiré l’attention au niveau international, puisqu’il a déjà été appelé avec les Espoirs français récemment pour continuer de gravir les échelons à grande vitesse.

L’OM prêt à tenter sa chance ?

D’ailleurs, selon des informations de Live Foot à prendre tout de même avec de grosses pincettes, l’OM suivrait de très près la situation du défenseur lensois.

Après avoir déjà recruté Clauss, Wahi ou encore Medina en provenance de Lens ces dernières années, l’OM aimerait donc revenir piocher dans le vivier artésien.

Un dossier compliqué sans Ligue des Champions

De notre côté, cette information paraît tout de même assez difficile à croire. Déjà, il n’est pas certain que le RC Lens ouvre la porte à l’un de ses plus grands talents, sous contrat jusqu’en 2028, et considéré comme un élément clé de son projet sportif. Avec une qualification en Ligue des Champions qui se rapproche, le RCL est en position de force pour offrir un projet digne de ce nom à Ganiou.

Surtout, l’absence potentielle de qualification en LDC pour l’OM pourrait, a contrario, être un frein majeur pour le club phocéen. Le contexte marseillais, plus tendu que jamais, pourrait en refroidir plus d’un, et pas sûr que ce soit l’endroit idéal pour permettre à un jeune joueur d’exploser.

Une future vente record ?

À seulement 21 ans, Ismaëlo Ganiou représente déjà un investissement stratégique pour l’avenir. Entre progression rapide, potentiel élevé et profil moderne de défenseur, il coche toutes les cases du joueur très convoité.

Le mercato d’été pourrait donc rapidement s’emballer autour de lui, avec l’OM en embuscade… mais loin d’être seul sur le dossier. Mais le RC Lens est en position de force, et pourrait réaliser une énorme opération en cas de vente, surtout quand on voit qu’un Jérémy Jacquet a signé à Liverpool contre 70 millions d’euros bonus compris…