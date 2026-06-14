CDM 2026 : les Pays-Bas rattrapés par le Japon malgré un golazo d’un chouchou du PSG et de l’OM

Longtemps portés par un superbe but de Crysencio Summerville, passé par les radars du PSG et de l’OM, les Pays-Bas ont laissé filer la victoire face à un Japon accrocheur (2-2) lors de leur entrée en lice dans la Coupe du monde 2026.

Les Pays-Bas pensaient tenir un succès précieux pour lancer leur Coupe du monde 2026. Dominatrice pendant une grande partie de la rencontre, la sélection de Ronald Koeman a finalement été rejointe dans les dernières minutes par un Japon combatif (2-2), dimanche, lors de la première journée du groupe F.

Dans un Dallas Stadium acquis à la cause du spectacle, les Oranje ont pourtant affiché leurs ambitions dès les premières minutes. Donyell Malen s’est procuré les premières situations chaudes, mais le gardien japonais Zion Suzuki a rapidement montré qu’il serait l’un des hommes du match. Face à un bloc nippon parfaitement organisé, les Néerlandais ont monopolisé le ballon sans parvenir à faire sauter le verrou avant la pause.

Au retour des vestiaires, la rencontre a changé de dimension. Servi par un excellent Ryan Gravenberch, Virgil van Dijk a ouvert le score de la tête à bout portant pour concrétiser la domination néerlandaise (51e). Mais le Japon n’a pas tardé à réagir. Quelques minutes plus tard, le Rémois Keito Nakamura a conclu une belle combinaison avec Takefusa Kubo pour remettre les deux équipes à égalité (57e).

Le bijou de Summerville n’a pas suffi

Alors que le match s’ouvrait de plus en plus, Crysencio Summerville a sorti un geste de grande classe. Lancé côté gauche, l’ailier néerlandais a repiqué dans l’axe avant d’enrouler une frappe aussi précise que spectaculaire. Trompé par le rebond, Suzuki n’a rien pu faire et les Pays-Bas reprenaient l’avantage (64e). Un véritable golazo qui a rappelé pourquoi le joueur a longtemps suscité l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, notamment du PSG et de l’OM ces derniers mois.

Avec ce deuxième but, les Oranje semblaient avoir fait le plus dur. Cody Gakpo et ses partenaires ont même eu plusieurs opportunités de tuer définitivement la rencontre, mais le gardien japonais a maintenu son équipe en vie.

Le Japon récompensé de ses efforts

Refusant d’abdiquer, les hommes d’Hajime Moriyasu ont accentué la pression dans le dernier quart d’heure. Junya Ito a dynamité le couloir droit tandis que les centres se multipliaient dans la surface néerlandaise. Cette insistance a fini par payer à une minute du terme. Sur une nouvelle situation arrêtée, Kamada a placé une tête dangereuse que Bart Verbruggen a détournée dans ses propres filets, offrant l’égalisation au Japon (89e).

Ce nul laisse forcément un goût amer aux Pays-Bas, qui avaient la rencontre en main après le but de Summerville. À l’inverse, le Japon réalise une excellente opération comptable dans un groupe F également composé de la Suède et de la Tunisie. Avec un point chacun après cette première journée, les deux sélections restent pleinement dans la course à la qualification pour les seizièmes de finale.