PSG : après Vitinha, Neves et Mendes, Campos fonce sur un autre crack Portugais !

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La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le PSG prépare déjà un mercato ambitieux. Malgré un effectif déjà très solide, le club de la capitale veut encore densifier son groupe pour rester compétitif sur tous les tableaux. Et Luis Campos aurait identifié une piste particulièrement séduisante pour renforcer l’entrejeu parisien : Mateus Fernandes.

Le jeune milieu portugais de West Ham plaît énormément en interne. Un profil qui colle parfaitement à la stratégie parisienne de ces dernières années, marquée par les réussites de Vitinha, João Neves ou encore Nuno Mendes. Mais le dossier s’annonce déjà coûteux, d’autant qu’un autre joueur des Hammers intéresse aussi le PSG : Crysencio Summerville.

Mateus Fernandes, le nouveau pari portugais de Luis Campos

Depuis son arrivée au PSG, Luis Campos a souvent misé juste avec les talents portugais. Vitinha s’est imposé comme un cadre, João Neves a rapidement confirmé les attentes placées en lui, et Nuno Mendes reste l’un des meilleurs latéraux d’Europe à son poste.

Dans cette logique, Mateus Fernandes apparaît comme une cible évidente. À seulement 21 ans, le milieu formé au Sporting Portugal possède déjà une belle expérience du haut niveau. Passé par Southampton, puis recruté par West Ham, il s’est imposé comme l’un des hommes forts du club londonien.

Milieu complet, capable de récupérer, presser, orienter le jeu et apporter dans la création, Fernandes coche beaucoup de cases. Son excellent jeu long, sa capacité à décrocher pour organiser et son sens de la projection en font un profil très apprécié par Luis Campos.

🚨 EXCL #mercatoPSG 🔵🔴



⚠️le PSG a pris contact avec West Ham pour le tandem Mateus Fernandes-Crysencio Summerville



💰le talentueux milieu 🇵🇹 est estimé à 80 M€ par les Hammers, tandis que le virevoltant ailier 🇳🇱 vaut 50 M€



w @Santi_J_FM https://t.co/FYELDbTOGE pic.twitter.com/Hk66Y5WuFv — Sébastien Denis (@sebnonda) June 11, 2026

West Ham réclame déjà un énorme chèque

Le PSG aurait déjà pris contact avec West Ham pour avancer sur ce dossier. Mais le club anglais ne compte pas brader son joueur, malgré sa relégation en Championship.

Selon les informations dévoilées, les Hammers auraient fixé le prix de Mateus Fernandes à 80 millions d’euros. Un montant très élevé pour un joueur encore jeune, mais qui reflète son potentiel, sa marge de progression et son contrat longue durée jusqu’en 2030.

Paris n’a pas encore transmis d’offre ferme, mais l’intérêt est bien concret. Reste désormais à savoir si le PSG acceptera de s’aligner sur les exigences londoniennes ou tentera de profiter de la situation délicate de West Ham pour faire baisser la note.

Crysencio Summerville, l’autre crack qui plaît au PSG

Mais Mateus Fernandes n’est pas le seul joueur de West Ham dans le viseur parisien. Le PSG suit également de près Crysencio Summerville, ailier gauche néerlandais de 24 ans.

Explosif, percutant et très fort dans le un contre un, l’ancien joueur de Leeds fait partie des profils offensifs capables d’apporter de la vitesse et de la profondeur au couloir gauche parisien. Une qualité qui pourrait séduire Luis Enrique, toujours à la recherche de solutions différentes pour dynamiter les défenses adverses.

Auteur d’une saison intéressante malgré les difficultés de West Ham, Summerville a vu sa cote grimper. Son prix serait estimé à environ 50 millions d’euros, ce qui porte l’ensemble du tandem Fernandes-Summerville à 130 millions d’euros.

Le PSG veut profiter de la situation de West Ham

La relégation de West Ham en Championship pourrait jouer en faveur du PSG. Le club londonien va devoir alléger sa masse salariale et vendre certains de ses meilleurs éléments pour équilibrer ses comptes.

Une situation qui pourrait ouvrir une fenêtre d’opportunité pour Paris. Si West Ham affiche pour le moment des exigences très élevées, la pression économique pourrait pousser les Hammers à revoir leurs ambitions à la baisse au fil du mercato.

Pour le PSG, l’idée est claire : anticiper, se positionner rapidement et tenter de rafler deux joueurs très convoités avant que la concurrence ne s’intensifie.

Un mercato XXL en préparation à Paris ?

Le PSG ne veut pas simplement recruter pour empiler les noms. Le club cherche des profils capables d’apporter une vraie plus-value dans la rotation, avec une marge de progression importante et une compatibilité avec le projet de Luis Enrique.

Mateus Fernandes pourrait venir accompagner Vitinha et João Neves dans un entrejeu toujours plus technique, intelligent et dynamique. Summerville, lui, offrirait une option explosive supplémentaire dans le secteur offensif.

Rien n’est encore bouclé, mais une chose est sûre : Luis Campos a déjà lancé les grandes manœuvres. Et si Paris parvient à faire craquer West Ham, le mercato du PSG pourrait très vite prendre une tournure spectaculaire.