PSG : Barcola plus cher que Mbappé ? Le prix affolant fixé par Paris !

L’avenir de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain vient brutalement de s’assombrir. Lié au club jusqu’en 2028, l’international français aurait refusé une prolongation assortie d’une importante revalorisation salariale. L’ancien Lyonnais réclamerait davantage de garanties sportives et souhaiterait obtenir un statut de titulaire indiscutable, que Luis Enrique ne serait pas en mesure de lui assurer.

Le PSG réclame 170 M€ pour Barcola

Le champion d’Europe en titre n’a toutefois aucune intention de brader son attaquant. Pour accepter de négocier, la direction parisienne aurait fixé son prix à 170 millions d’euros. Une somme colossale destinée autant à refroidir ses prétendants qu’à rappeler que le PSG reste en position de force grâce aux deux années de contrat restantes de Barcola.

Liverpool tente de faire craquer Paris

Ce tarif démentiel n’aurait pas découragé Liverpool. Selon le Daily Mail, les Reds travaillent toujours sur cette opération et chercheraient à convaincre le PSG de revoir ses exigences. Le club anglais est prêt à investir massivement, comme le démontrait déjà son offre avoisinant les 100 M€ pour Yan Diomandé, mais espère trouver un compromis très inférieur aux 170 M€ réclamés par Paris.

Bradley Barcola serait séduit par le projet de Liverpool, où son profil correspondrait parfaitement aux attentes d’Andoni Iraola pour combler le vide laissé par Mohamed Salah. Arsenal et le Bayern Munich resteraient également attentifs, mais les Reds auraient pris une longueur d’avance. Entre le refus de prolonger du Français et l’offensive anglaise, le PSG pourrait être confronté à l’un des plus gros feuilletons de son mercato.