OM : Pablo Longoria prêt à inclure une pépite argentine pour récupérer Medina ?

Toujours à la recherche de ses premières recrues estivales, l’Olympique de Marseille commence à préparer une possible révolution en défense. Alors que Leonardo Balerdi et Nayef Aguerd pourraient quitter la cité phocéenne, le profil de Lautaro Rivero, jeune international argentin de River Plate, aurait retenu l’attention de la direction marseillaise.

L’OM doit vendre avant de recruter

À quelques jours du mois d’août, le mercato marseillais peine encore à véritablement démarrer. L’OM a déjà enregistré les départs de Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Junior Traoré, mais aucune recrue n’est encore venue renforcer l’effectif de Bruno Genesio.

Une situation qui commence à inquiéter les supporters, même si Grégory Lorenzi doit composer avec une contrainte importante : Marseille doit encore vendre avant de pouvoir investir sur de nouveaux joueurs.

Le secteur défensif pourrait justement permettre au club de débloquer son recrutement. Leonardo Balerdi et Nayef Aguerd sont régulièrement annoncés parmi les principaux candidats à un départ. La direction olympienne réclamerait au minimum 20 millions d’euros pour chacun de ses défenseurs.

Lautaro Rivero plaît à la direction marseillaise

L’OM aurait déjà commencé à étudier plusieurs profils pour anticiper ces éventuelles ventes. Selon les informations relayées par Transferfeed, le club phocéen s’intéresse notamment à Lautaro Rivero.

Âgé de 22 ans, le défenseur central argentin évolue à River Plate, où son contrat court jusqu’en 2029. Malgré son jeune âge, il possède déjà une première sélection avec l’Albiceleste et apparaît comme l’un des défenseurs prometteurs de sa génération.

Gaucher, puissant et capable de participer à la relance, Rivero présente des qualités susceptibles de séduire Bruno Genesio. Sa jeunesse et son potentiel correspondent également à la politique sportive que Grégory Lorenzi souhaite mettre en place à Marseille.

River Plate pourrait réclamer 10 M€

D’après les informations disponibles, River Plate valoriserait son défenseur à environ 10 millions d’euros. Une somme légèrement supérieure à sa valeur estimée par Transfermarkt, qui s’élève actuellement à 7 millions d’euros.

L’opération reste donc envisageable pour l’OM, mais elle dépendra directement des départs enregistrés en défense centrale. Tant que Balerdi, Aguerd ou éventuellement Facundo Medina seront encore présents, la direction marseillaise ne devrait pas lancer d’offensive concrète.

Marseille aurait toutefois commencé à prendre des renseignements afin de connaître les conditions d’un potentiel transfert. L’objectif est clair : être prêt à accélérer immédiatement si une vente importante intervient dans les prochaines semaines.

L’Atlético et la Roma également sur le coup

L’OM ne sera pas seul dans ce dossier. Lautaro Rivero figurerait également sur les tablettes de l’Atlético de Madrid et de l’AS Roma, deux concurrents capables d’attirer le défenseur argentin et de répondre aux exigences financières de River Plate.

Cette concurrence pourrait obliger les dirigeants marseillais à ne pas patienter trop longtemps. Pour le moment, la piste reste néanmoins en attente puisque l’OM doit d’abord finaliser une ou plusieurs ventes.

Si Balerdi ou Aguerd venait à partir rapidement, Marseille pourrait alors passer à l’action. Le risque est de voir Rivero s’engager ailleurs avant que le club phocéen ne dispose des liquidités nécessaires.

Un échange avec Facundo Medina envisagé ?

Une autre possibilité pourrait permettre à l’OM d’avancer dans ce dossier. Lautaro Rivero pourrait être intégré à une opération impliquant Facundo Medina, qui susciterait l’intérêt de Pablo Longoria, désormais directeur sportif de River Plate.

À ce stade, l’hypothèse d’un échange ou d’un montage entre les deux joueurs reste à confirmer. Elle pourrait néanmoins faciliter les discussions entre les deux clubs si River Plate décidait de passer concrètement à l’offensive pour Medina.

Le profil de Rivero semble en tout cas cocher plusieurs cases aux yeux de la direction olympienne. Jeune, international argentin et financièrement accessible en cas de grosse vente, il pourrait devenir l’un des dossiers importants de la fin du mercato marseillais.

L’OM se renseigne, mais doit encore vendre avant d’accélérer. Un départ de Leonardo Balerdi pourrait précisément provoquer le déclic et ouvrir la voie à l’arrivée d’un nouveau défenseur argentin au Vélodrome.