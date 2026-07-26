Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Après un intérêt marqué pour Franco Mastantuono, l’OM viserait un autre joueur du Real Madrid sur ce mercato estival.

L’OM veut piocher au Real Madrid afin de renforcer son effectif cet été. Après un intérêt pour Franco Mastantuono, le club phocéen aurait désormais jeté son dévolu sur Raúl Asencio (23 ans).

Une offre déjà transmise par l’OM ?

Selon Fichajes, l’OM est passé à l’offensive en proposant une formule bien précise aux dirigeants madrilènes. Le club marseillais aurait transmis une offre comprenant :

un prêt pour la saison 2026-2027 ;

une option d’achat obligatoire fixée à 15 millions d’euros ;

la prise en charge de l’intégralité du salaire du joueur ;

25 % sur une future revente reversés au Real Madrid.

Une proposition qui permettrait à Marseille de limiter son investissement immédiat tout en offrant des garanties financières au club espagnol.

Lorenzi poursuit son chantier au mercato

Après plusieurs mouvements enregistrés durant ce mercato, Grégory Lorenzi poursuit son travail afin d’offrir à Bruno Genesio un effectif capable de rivaliser sur tous les tableaux la saison prochaine.

Raúl Asencio représente un profil jeune, déjà rompu aux exigences du très haut niveau, même si le Real Madrid n’a, pour l’heure, donné aucun signe d’ouverture concernant son avenir. De plus, sa dernière saison n’est pas pour rassurer tous les supporters de l’OM…