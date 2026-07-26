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FRANCE

OM Mercato : c’est confirmé pour cet attaquant du Stade Rennais ! 

Par Bastien Aubert - 26 Juil 2026, 07:00
Yassir Zabiri (Stade Rennais)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Comme évoqué en début de semaine, l’OM serait bel et bien intéressé par le profil du jeune avant-centre du Stade Rennais, Yassir Zabiri (21 ans).

Déjà évoqué en début de semaine, l’intérêt de l’OM pour Yassir Zabiri se confirme. L’attaquant marocain du Stade Rennais figure bien parmi les profils suivis par le club phocéen durant ce mercato estival. 

Haise ne compte pas sur lui au Stade Rennais

Selon le média marocain Almountakhab, l’OM s’intéresse bel et bien au jeune avant-centre de 21 ans : « L’avant-centre de Rennes de 21 ans Yassir Zabiri intéresserait l’OM. » Recruté en janvier dernier à la demande d’Habib Beye, Yassir Zabiri ne fait plus partie des plans du Stade Rennais depuis l’arrivée de Franck Haise.

L’attaquant marocain est invité à se trouver un nouveau point de chute afin de libérer une place dans le secteur offensif rennais, où la concurrence s’annonce particulièrement dense cette saison. À Marseille, le profil de Zabiri est étudié depuis plusieurs mois. 

Zabiri intéressait déjà l’OM en janvier 

Son âge, sa marge de progression et sa connaissance du championnat français constituent autant d’arguments susceptibles de convaincre la direction olympienne. Le dossier reste toutefois à un stade préliminaire. 

Aucun accord n’a encore été trouvé entre les différentes parties, mais le fait que le Stade Rennais soit désormais favorable à un départ pourrait accélérer les discussions dans les prochaines semaines. Après les confirmations venues de France puis du Maroc, l’intérêt de l’OM pour Yassir Zabiri prend en tout cas de plus en plus d’épaisseur.

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