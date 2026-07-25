Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Malgré une fin de parcours mitigée au FC Nantes, Alban Lafont (Amedspor, 27 ans) a envoyé un message poignant au club et aux supporters.

Le départ d’Alban Lafont est désormais officiel. Après sept saisons passées au FC Nantes, le gardien de 27 ans s’est engagé avec le club turc d’Amedspor, où il a signé un contrat de trois ans. Le transfert, estimé à 1 million d’euros, met un terme à une aventure marquante chez les Canaris, malgré une dernière période plus compliquée.

Arrivé en Loire-Atlantique en 2019, Alban Lafont aura disputé 198 rencontres sous les couleurs du FC Nantes. Devenu capitaine, il restera notamment l’un des grands artisans de la victoire en Coupe de France en 2022. Après un prêt réussi au Panathinaïkos, l’international ivoirien a choisi de relever un nouveau défi en Turquie afin de relancer pleinement sa carrière.

Une page se tourne au FC Nantes

À peine son contrat signé avec Amedspor, Alban Lafont a adressé un message fort à propos de ce nouveau départ. « Rejoindre Amedspor et découvrir le football turc est une formidable opportunité pour moi. Après plusieurs belles années et de superbes émotions vécues à Nantes, je sentais qu’il était temps de tourner la page et de sortir de ma zone de confort, a-t-il déclaré à Africafoot. Le projet présenté par le club est ambitieux, et ils m’ont tout de suite témoigné une grande confiance. Mon objectif est d’apporter toute mon expérience acquise en Ligue 1 et en Coupe d’Europe pour aider l’équipe à grandir. Je veux redevenir un leader indiscutable dans les cages, enchaîner les clean sheets et continuer à postuler pour la sélection nationale. J’ai hâte de découvrir la ferveur des supporters et de débuter cette nouvelle aventure. »

Un nouveau défi en Turquie

Formé au Toulouse FC, Alban Lafont espère retrouver toute sa régularité dans le championnat turc et redevenir une référence à son poste. Ce départ marque la fin d’un cycle important au FC Nantes, où le gardien aura laissé une empreinte durable auprès des supporters grâce à ses nombreuses performances et à son rôle dans le sacre de 2022.