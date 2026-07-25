Matthis Abline en partance à l’AS Monaco, le FC Nantes a mis un attaquant prometteur à l’essai à La Jonelière.

Le FC Nantes anticipe déjà le probable départ de Matthis Abline vers l’AS Monaco. Selon Louis Le Bars, Evan Cidemé (17 ans) est actuellement à l’essai avec le FC Nantes.

29 buts en deux ans à Guingamp !

Le jeune avant-centre est libre de tout contrat depuis son départ de Guingamp et attire déjà de nombreux clubs à travers l’Europe. « Libre de tout contrat depuis son départ de Guingamp, Evan Cidemé (2008) est actuellement mis à l’essai par le FC Nantes. Convoité en Europe (France, Portugal, Italie, Belgique et Autriche), l’attaquant a inscrit un total de 29 buts sur les deux dernières saisons avec les U17 et U19 de l’EAG », affirme le journaliste de La Dépêche du Midi,

Malgré son jeune âge, Evan Cidemé affiche déjà des statistiques impressionnantes. Sous les couleurs des équipes U17 puis U19 de l’En Avant Guingamp, il a inscrit 29 buts au cours des deux dernières saisons, confirmant son statut de l’un des attaquants les plus prometteurs de sa génération.

Le FC Nantes prépare l’après-Abline

Ses performances ont d’ailleurs suscité l’intérêt de plusieurs clubs français, mais également de formations portugaises, italiennes, belges et autrichiennes. Avec le départ annoncé de Matthis Abline vers l’AS Monaco, Michel Der Zakarian et la cellule de recrutement multiplient les pistes pour renforcer le secteur offensif.

L’essai d’Evan Cidemé s’inscrit dans cette stratégie visant à intégrer ou attirer de jeunes profils à fort potentiel capables de s’inscrire dans la durée au sein du projet au FC Nantes. Reste désormais à savoir si le jeune buteur parviendra à convaincre le staff des Canaris au cours de cette période d’observation.