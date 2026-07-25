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FRANCE

FC Barcelone Mercato : les petits nouveaux en mettent déjà plein la vue de Flick

Par Bastien Aubert - 25 Juil 2026, 11:20
Hansi Flick (FC Barcelone)

Pour son premier match amical de l’été, le FC Barcelone a affiché une belle maîtrise collective face au Club Esportiu Europa (4-1).

Le FC Barcelone n’a pas manqué ses débuts en préparation estivale. Pour son premier match de l’été, l’équipe d’Hansi Flick s’est largement imposée face au Club Esportiu Europa (4-1), lançant idéalement sa campagne 2026-2027.

Diarra et Tunkara marquent des points 

Face à un adversaire inférieur sur le papier, le technicien allemand avait choisi d’aligner une équipe largement remaniée, mêlant jeunes talents et nouveaux visages. Le Barça a rapidement pris les commandes de la rencontre grâce à Ibrahim Diarra, avant qu’Héctor Fort ne double la mise. Maîtres du ballon, les Blaugrana ont ensuite parfaitement contrôlé les débats.

La seconde période a permis à plusieurs jeunes de se distinguer, à commencer par Ebrima Tunkara. Très en vue tout au long de son entrée, le milieu offensif a trouvé le chemin des filets et s’est imposé comme la grande révélation de la soirée.

Le retour remarqué de Ter Stegen au Barça

Autre satisfaction pour Hansi Flick : le retour de Marc-André ter Stegen. Absent des terrains depuis plusieurs mois, le gardien allemand a retrouvé la compétition dans une ambiance positive, une excellente nouvelle pour le FC Barcelone à quelques semaines de la reprise officielle. 

En fin de rencontre, Álex González a parachevé le succès catalan en inscrivant le quatrième but, offrant au Barça une victoire convaincante pour son premier rendez-vous estival. Les Blaugrana poursuivront désormais leur préparation avec une deuxième rencontre programmée le 31 juillet face à Birmingham City.

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