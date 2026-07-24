FC Barcelone : l’Atlético bloque son rêve avec un deal à 100 M€ !

Le FC Barcelone reste la destination privilégiée de Julián Álvarez, mais l’Atlético Madrid refuse de renforcer un rival direct. Les Colchoneros envisagent une opération XXL avec Arsenal pour détourner l’Argentin de la Catalogne.

L’Atlético ferme la porte au Barça

Malgré ses envies d’ailleurs affichées pendant la Coupe du monde, Julián Álvarez n’a pas encore obtenu de bon de sortie. Sous contrat jusqu’en 2030, l’international argentin reste un élément majeur du projet madrilène et l’Atlético souhaite le conserver.

En cas de départ, les Rojiblancos refusent surtout de l’envoyer au FC Barcelone. Les tensions entre les deux clubs compliquent sérieusement le dossier, alors que le joueur de 26 ans aurait une préférence pour les Blaugrana. Ces derniers attendraient désormais une nouvelle prise de parole publique de l’attaquant pour accentuer la pression.

Le FC Barcelone attend une prise de position de Julián Álvarez. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2080272973638861121

Arsenal prépare une opération XXL

Selon les informations relayées par Foot01, Arsenal pourrait offrir une porte de sortie idéale à l’Atlético. The Times et la Cadena SER évoquent une proposition d’environ 100 millions d’euros, accompagnée de Viktor Gyökeres.

Recruté pour 63 millions d’euros par les Gunners l’été dernier, l’avant-centre suédois sort d’une première saison mitigée en Angleterre. Son profil intéresserait néanmoins les dirigeants madrilènes, qui pourraient ainsi remplacer Álvarez sans se lancer dans de longues recherches.

Álvarez devra renoncer à son rêve

Cette opération reste conditionnée à l’accord de toutes les parties. Surtout, Arsenal devra convaincre Julián Álvarez d’abandonner son projet barcelonais. Le Barça espère encore une réponse favorable de l’Argentin, mais ne maîtrise pas les négociations.

Désormais valorisé à 120 millions d’euros, l’ancien joueur de River Plate n’a jamais atteint une cote aussi élevée. L’offre envisagée par Arsenal répondrait donc aux exigences économiques de l’Atlético, tout en évitant de renforcer un concurrent direct en Liga.