À LA UNE DU 25 JUIL 2026
[22:53]PSG, Real Madrid : le dossier Olise pousse le Bayern vers un plan à 150 M€ !
[22:33]OM : Vérone refroidit Marseille malgré une offre à 13 M€ !
[22:13]OL : La recrue à plus de 10 M€ inquiète déjà
[21:53]OM : Libéré, délivré… la fin de l’aventure approche pour Kondogbia
[21:53]FC Barcelone : l’Atlético bloque son rêve avec un deal à 100 M€ !
[21:33]ASSE : une offre à 2 M€ accélère le grand dégraissage !
[21:32]Les infos du jour : Terrier retour en Ligue 1 ? Nadé et Annan sur le départ, Abline joker monégasque !
[21:12]FC Nantes : Der Zakarian réclame trois renforts et prépare un grand ménage
[20:53]OL : Fonseca récupère Fofana et se rassure avant le Sparta Prague
[20:33]Real Madrid : Güler se rate, une pépite sauve les Merengues

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone : l’Atlético bloque son rêve avec un deal à 100 M€ !

Par Wladimir DELCROS - 24 Juil 2026, 21:53
FC Barcelone : l’Atlético bloque son rêve avec un deal à 100 M€ !

Le FC Barcelone reste la destination privilégiée de Julián Álvarez, mais l’Atlético Madrid refuse de renforcer un rival direct. Les Colchoneros envisagent une opération XXL avec Arsenal pour détourner l’Argentin de la Catalogne.

L’Atlético ferme la porte au Barça

Malgré ses envies d’ailleurs affichées pendant la Coupe du monde, Julián Álvarez n’a pas encore obtenu de bon de sortie. Sous contrat jusqu’en 2030, l’international argentin reste un élément majeur du projet madrilène et l’Atlético souhaite le conserver.

En cas de départ, les Rojiblancos refusent surtout de l’envoyer au FC Barcelone. Les tensions entre les deux clubs compliquent sérieusement le dossier, alors que le joueur de 26 ans aurait une préférence pour les Blaugrana. Ces derniers attendraient désormais une nouvelle prise de parole publique de l’attaquant pour accentuer la pression.

Arsenal prépare une opération XXL

Selon les informations relayées par Foot01, Arsenal pourrait offrir une porte de sortie idéale à l’Atlético. The Times et la Cadena SER évoquent une proposition d’environ 100 millions d’euros, accompagnée de Viktor Gyökeres.

Recruté pour 63 millions d’euros par les Gunners l’été dernier, l’avant-centre suédois sort d’une première saison mitigée en Angleterre. Son profil intéresserait néanmoins les dirigeants madrilènes, qui pourraient ainsi remplacer Álvarez sans se lancer dans de longues recherches.

Álvarez devra renoncer à son rêve

Cette opération reste conditionnée à l’accord de toutes les parties. Surtout, Arsenal devra convaincre Julián Álvarez d’abandonner son projet barcelonais. Le Barça espère encore une réponse favorable de l’Argentin, mais ne maîtrise pas les négociations.

Désormais valorisé à 120 millions d’euros, l’ancien joueur de River Plate n’a jamais atteint une cote aussi élevée. L’offre envisagée par Arsenal répondrait donc aux exigences économiques de l’Atlético, tout en évitant de renforcer un concurrent direct en Liga.

FC Barcelone

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot