Cité comme l’une des priorités du FC Barcelone pour l’été 2026, Julian Alvarez a répondu à ces rumeurs.

Alors que les rumeurs sur un possible transfert au FC Barcelone se multiplient, Julian Alvarez, l’attaquant argentin de l’Atlético de Madrid, affiche une sérénité remarquable. Interrogé par ESPN, le joueur a affirmé : « Écoutez, je suis très serein. On parle toujours. L’année dernière, on a beaucoup parlé, mais la vérité, c’est que la saison ne fait que commencer, et mon objectif est de progresser chaque jour, de faire mieux pour le club, de gagner avec mes coéquipiers, de gagner ici. Ce qui se dit sur les réseaux sociaux me dépasse. Pour l’instant, je me concentre sur la saison et aussi sur la Coupe du Monde. »

La Coupe du Monde… avant le Barça ?

L’international argentin réalise un début de saison impressionnant, avec déjà sept buts en huit matchs toutes compétitions confondues. Si les rumeurs l’annoncent prochainement au Barça, Alvarez insiste sur sa priorité : rester performant sur le terrain et progresser match après match. « La route est encore longue jusqu’à la Coupe du Monde, mais il faut y aller match après match, étape par étape », a-t-il ajouté, soulignant son approche méthodique malgré l’agitation autour de son nom.

Ainsi, même au cœur des spéculations, Julian Alvarez garde les pieds sur terre et continue de se concentrer sur sa progression personnelle et collective, tout en se préparant pour les grands rendez-vous à venir.