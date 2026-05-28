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FRANCE

Mercato : le FC Barcelone veut doubler le PSG avec une offre démentielle pour Julián Álvarez

Par William Tertrin - 28 Mai 2026, 12:40
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Le FC Barcelone préparerait une offensive majeure pour Julián Álvarez. Un dossier suivi avec attention par le PSG, qui considère également l’attaquant argentin comme une priorité offensive.

Le mercato estival pourrait connaître l’un de ses premiers grands feuilletons. Selon SPORT, le FC Barcelone s’apprête à transmettre dans les prochaines heures une première offre à l’Atlético de Madrid pour Julián Álvarez. Le montant évoqué : 90 millions d’euros, auxquels viendraient s’ajouter différents bonus liés aux performances.

L’attaquant argentin, auteur d’une saison XXL sous les couleurs de l’Atlético (20 buts et 9 passes décisives), serait déjà proche d’un accord contractuel avec le club catalan. Un signal fort qui confirme la volonté du Barça d’accélérer sur le dossier afin d’anticiper l’après-Robert Lewandowski.

Mais à Paris, cette avancée est loin de passer inaperçue.

Le PSG toujours en embuscade

Depuis plusieurs semaines, le PSG suit attentivement la situation de Julián Álvarez. Luis Enrique apprécie énormément le profil de l’ancien joueur de Manchester City, capable d’évoluer aussi bien dans l’axe que sur tout le front de l’attaque.

D’après plusieurs médias espagnols, le PSG serait même prêt à dépasser la barre des 100 millions d’euros pour tenter de doubler Barcelone dans ce dossier. Une puissance financière que le Barça ne possède pas forcément aujourd’hui, malgré sa volonté d’avancer rapidement.

Le club parisien cherche toujours à renforcer son secteur offensif avec un joueur capable de devenir une référence mondiale sur les prochaines années. Et le profil d’Álvarez coche toutes les cases : pressing intense, efficacité devant le but, expérience du très haut niveau et mental de compétiteur.

Un dossier qui peut faire trembler Paris

Si Barcelone parvient réellement à boucler l’arrivée de Julián Álvarez, ce serait un énorme message envoyé au reste de l’Europe… et particulièrement au PSG. Car le club catalan réussirait alors à attirer l’un des attaquants les plus convoités du marché malgré une concurrence parisienne annoncée comme très agressive.

Pour Paris, laisser filer l’Argentin vers un rival européen direct pourrait aussi être perçu comme un échec stratégique, surtout dans un contexte où le PSG veut continuer à bâtir une équipe jeune, spectaculaire et dominante sur la scène continentale.

Le feuilleton ne fait probablement que commencer, mais une chose est sûre : le Barça vient peut-être de lancer la première bombe du mercato.

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