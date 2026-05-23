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FC Barcelone : les images volées de Lamine Yamal et d’Inés García en vacances ! 

Par Bastien Aubert - 23 Mai 2026, 00:00
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Lamine Yamal (FC Barcelone)

Actuellement blessé et incertain pour la Coupe du Monde avec l’Espagne, Lamine Yamal (FC Barcelone, 18 ans) gambade dans les rues de Grèce.

Lamine Yamal se retrouve au cœur d’une nouvelle rumeur qui agite la presse espagnole et les réseaux sociaux. Selon plusieurs médias, le prodige blaugrana aurait été aperçu en Grèce aux côtés de l’influenceuse Inés García, âgée de 21 ans. Les deux jeunes auraient quitté Barcelone ensemble pour profiter de quelques jours de vacances avant la reprise avec la sélection espagnole.

Une séquence qui relance immédiatement les spéculations autour de leur relation, même si aucune confirmation officielle n’a été donnée pour le moment. Les deux intéressés restent silencieux sur la nature exacte de leur proximité. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Lamine Yamal et Inés García sont vus ensemble dans des contextes similaires, ce qui alimente encore un peu plus les rumeurs persistantes.

De son côté, le joueur du Barça reste concentré sur ses objectifs sportifs. Il doit prochainement rejoindre le rassemblement de la sélection espagnole en vue des grandes échéances internationales de l’été, avec notamment la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. À seulement 18 ans, le phénomène catalan continue donc de faire parler autant pour son talent exceptionnel sur le terrain que pour sa vie en dehors, désormais scrutée dans les moindres détails.

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