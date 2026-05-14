Le FC Barcelone battu ce mercredi par Alavès (0-1), Hansi Flick a fait quelques annonces en vue de la fin de saison.

Fin de saison sous tension au FC Barcelone. Interrogé sur les récentes sorties de Florentino Pérez concernant le Real Madrid, Hansi Flick a choisi de ne pas entrer dans la polémique. « Les propos de Florentino Perez ? Ça ne vaut pas le coup de répondre », a-t-il lâché en conférence de presse, dans un style direct qu’il maîtrise à la perfection.

Flick répond cash à Pérez

Le coach allemand du FC Barcelone préfère se concentrer sur le terrain, même si la défaite d’hier à Alavès (0-1) a freiné les ambitions de fin de saison, notamment l’objectif symbolique des 100 points désormais hors de portée. « Nous voulions atteindre 100 points mais ce n’est plus possible maintenant. Et finalement, c’est ça, le football, a-t-il soufflé. J’ai dit ça aussi à l’équipe, j’ai vu beaucoup de choses qui m’ont beaucoup plu, et maintenant nous allons continuer à travailler et nous préparer pour le prochain match. »

Un dernier match chargé d’émotions au Camp Nou

Au-delà du sportif, un autre sujet commence à agiter l’environnement du Barça : l’avenir de Robert Lewandowski. Selon le compte Actu Barça, la dernière rencontre de la saison face au Real Betis pourrait marquer un tournant symbolique, voire les adieux très probables de l’attaquant polonais au public du Camp Nou.

Le dernier match de la saison pourrait ainsi avoir une forte charge émotionnelle, notamment si plusieurs cadres venaient à vivre leurs derniers instants sous le maillot blaugrana. Dans ce contexte, Flick devra gérer autant l’aspect sportif que psychologique d’un groupe en pleine évolution.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)