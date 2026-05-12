FC Barcelone : Yamal déclenche un mini-scandale en pleine fête du titre, Flick lui répond cash

Lors des célébrations du 29e titre de champion d’Espagne du FC Barcelone, Lamine Yamal a marqué les esprits en brandissant un drapeau palestinien depuis le bus de parade. Interrogé en conférence de presse, son entraîneur Hansi Flick a livré une réaction nuancée.

Sacré en Liga après sa victoire dans le Clásico face au Real Madrid (2-0), le FC Barcelone a officiellement célébré son 29e titre dans les rues de la ville catalane. Une fête populaire marquée par de nombreuses images virales, dont celle de Lamine Yamal, l’un des visages forts de la saison.

Le jeune attaquant espagnol a notamment attiré l’attention en brandissant un drapeau palestinien depuis le bus du défilé, un geste fortement relayé sur les réseaux sociaux et dans les médias internationaux.

Hansi Flick entre réserve et respect du joueur

Interrogé sur cet épisode en conférence de presse, Hansi Flick n’a pas éludé le sujet. L’entraîneur allemand a reconnu son inconfort face à l’expression politique dans un contexte sportif.

« Ce sont des choses que je n’aime pas trop d’habitude. Nous nous consacrons à jouer au football et nous devons tenir compte des attentes du public. J’ai parlé avec lui et je lui ai dit que s’il veut le faire, c’est sa décision, il est majeur. Et c’était très émouvant de voir les larmes aux yeux des gens, submergés par l’émotion, pendant la célébration ».

Un geste qui dépasse le cadre sportif

La scène a rapidement dépassé le cadre du football, suscitant de nombreuses réactions en Espagne et à l’international. Plusieurs responsables politiques ont également été interrogés, tandis que le geste de Lamine Yamal s’inscrit dans une tendance plus large de prises de position publiques de certains sportifs sur des sujets géopolitiques sensibles.

Dans le même temps, le FC Barcelone continue de savourer sa saison réussie, avec un objectif affiché par Hansi Flick : terminer le championnat en dépassant la barre symbolique des 100 points.

Un symbole de la nouvelle génération du Barça

À seulement 18 ans, Lamine Yamal s’impose déjà comme l’un des joueurs les plus influents de l’effectif catalan. Entre performances sportives, forte exposition médiatique et gestes symboliques, il incarne une génération de footballeurs plus visible, plus expressive et parfois plus engagée que ses aînés.

Une réalité que le staff du Barça semble accepter, tout en rappelant que la priorité reste le terrain.