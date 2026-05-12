PSG : Paris passe à l’action pour une ancienne grande cible de l’OM !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le Paris Saint-Germain prépare déjà un énorme mercato estival. Et après avoir identifié plusieurs priorités pour renforcer l’effectif de Luis Enrique, le club parisien aurait décidé d’accélérer concrètement sur une piste longtemps suivie par l’Olympique de Marseille : Joel Ordóñez.

Selon plusieurs indiscrétions, Paris aurait déjà transmis une première offre au défenseur central du Club Bruges.

Le PSG veut renforcer sa défense

Le recrutement d’un défenseur central fait partie des priorités absolues du PSG pour cet été. Malgré une saison solide, le club parisien souhaite encore renforcer sa base défensive avec un profil jeune, athlétique et capable de s’inscrire dans le projet sur plusieurs années.

Dans cette optique, Joel Ordóñez coche énormément de cases aux yeux des dirigeants parisiens.

À seulement 22 ans, l’international équatorien sort d’une saison particulièrement remarquée avec Bruges, où il a disputé 43 matchs toutes compétitions confondues, dont plusieurs rencontres de Ligue des Champions.

Une première offre déjà envoyée

Selon les informations de PSG Inside Actus, Paris serait déjà passé à l’action avec une première proposition concrète.

Le PSG aurait offert un contrat de cinq saisons au défenseur équatorien avec un salaire estimé autour de 250 000 euros brut mensuels, soit environ 3 millions d’euros annuels.

Une rémunération relativement basse dans la grille salariale parisienne mais qui correspond à la nouvelle stratégie du club : miser sur de jeunes joueurs à fort potentiel avant d’éventuellement les revaloriser rapidement.

L’OM suivait déjà le joueur

Ce dossier rappelle forcément de vieux souvenirs du côté de Marseille. Car Joel Ordóñez figurait déjà parmi les pistes surveillées par l’OM l’été dernier.

Le profil du défenseur équatorien plaisait énormément pour sa puissance, sa qualité de relance et son énorme marge de progression.

Mais aujourd’hui, le PSG semble clairement décidé à prendre une longueur d’avance dans ce dossier.

🔴🔵 𝐋𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐒𝐚𝐢𝐧𝐭-𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐞́𝐥𝐞̀𝐫𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐉𝐨𝐞̈𝐥 𝐎𝐫𝐝𝐨́𝐧̃𝐞𝐳 🇪🇨 🔵🔴



Le Paris Saint-Germain est passé à l’action. Selon plusieurs indiscrétions venues de l’entourage du dossier, le club parisien aurait formulé sa première offre concrète à… pic.twitter.com/4C4MbuUjxH — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) May 11, 2026

Une bataille européenne se prépare

Le transfert pourrait avoisiner les 42 millions d’euros selon plusieurs sources proches du dossier. Un montant conséquent mais logique pour un joueur sous contrat jusqu’en 2029 avec Bruges.

Et Paris n’est pas seul sur le coup. L’Inter Milan et Liverpool FC surveilleraient également de très près la situation du défenseur équatorien.

Le PSG souhaite donc accélérer rapidement afin d’éviter une énorme bataille européenne cet été.

Une chose est sûre : Joel Ordóñez fait désormais partie des dossiers chauds du mercato parisien.