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FRANCE

PSG : pluie de mauvaises nouvelles avant Lens

Par Louis Chrestian - 12 Mai 2026, 13:40
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Le Paris Saint-Germain aborde son choc face au RC Lens dans un contexte particulièrement tendu. À la veille de cette rencontre capitale en Ligue 1, le club parisien a communiqué plusieurs mauvaises nouvelles concernant l’état physique de nombreux cadres de l’effectif.

Et la liste des joueurs touchés commence sérieusement à inquiéter.

Kang-In Lee rejoint l’infirmerie parisienne

Dernier coup dur en date pour Luis Enrique : Kang-in Lee est officiellement contraint de lever le pied après son choc à la cheville gauche subi face à Brest.

Le milieu offensif sud-coréen restera en salle durant les prochains jours et sa présence pour les prochaines échéances reste désormais très incertaine.

Une absence qui tombe au pire moment pour Paris dans cette dernière ligne droite de la saison.

Le PSG toujours privé de plusieurs cadres

Mais Kang-In Lee n’est pas le seul absent important côté parisien. Le PSG a également confirmé que Willian Pacho, Nuno Mendes et Warren Zaïre-Emery poursuivent actuellement leurs soins.

Trois joueurs majeurs dans le système de Luis Enrique, dont les situations sont suivies avec énormément d’attention par le staff médical parisien.

Cette accumulation de blessures commence à peser lourd avant un rendez-vous aussi important contre Lens.

Quelques retours malgré tout pour Paris

Dans ce tableau assez inquiétant, le PSG peut malgré tout compter sur quelques nouvelles plus rassurantes.

Achraf Hakimi, Lucas Chevalier et le jeune Quentin Ndjantou ont repris l’entraînement sur les terrains du Campus PSG.

Leur travail reste néanmoins individuel pour le moment et leur état physique continuera d’être évalué jusqu’au dernier moment.

Un choc déjà sous haute tension

Ce match face au RC Lens pourrait avoir une importance énorme dans la course au titre et le PSG espère récupérer un maximum de forces vives avant ce rendez-vous.

Mais avec une infirmerie aussi remplie, Luis Enrique pourrait être contraint de bricoler une nouvelle fois son onze de départ.

Une situation loin d’être idéale avant d’affronter une équipe lensoise toujours redoutable dans les grands rendez-vous.

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