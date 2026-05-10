Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le PSG serait particulièrement intéressé par le profil de Phil Foden (25 ans), moins en vue à Manchester City.

Le PSG pourrait bien réserver une énorme surprise lors du prochain mercato estival. Alors que Luis Campos et Luis Enrique continuent de cibler des profils techniques et polyvalents, un nom prestigieux revient désormais avec insistance : Phil Foden. Le joueur de Manchester City, moins en vue cette saison, serait surveillé de très près par le Paris Saint-Germain.

Selon Média Foot, Paris envisagerait une opération très spécifique pour tenter de convaincre Manchester City : un prêt avec option d’achat. Une stratégie qui rappellerait fortement certains dossiers récents du marché européen, notamment les tentatives réalisées autour d’Ansu Fati ces dernières saisons. Luis Campos apprécierait énormément le profil de l’international anglais, capable d’évoluer dans plusieurs zones offensives et de s’intégrer dans un football basé sur la possession et le mouvement.

Luis Enrique également séduit par Foden

Le technicien espagnol verrait en Phil Foden un joueur capable d’apporter créativité, mobilité et qualité technique dans les trente derniers mètres. À 25 ans, l’Anglais reste considéré comme l’un des joueurs offensifs les plus talentueux de sa génération malgré une période plus discrète à Manchester City.

Le dossier ne concerne toutefois pas uniquement Paris. L’AS Monaco suivrait également la situation avec attention. Le club de la Principauté envisagerait lui aussi un montage basé sur un prêt avec option d’achat afin de relancer le joueur dans un environnement plus favorable. Mais pour Monaco, une qualification européenne sera indispensable afin de rendre le projet crédible et attractif pour un joueur du calibre de Foden.

Un dossier encore très complexe

Malgré cet intérêt, l’opération reste extrêmement ambitieuse. Manchester City conserve un contrôle important sur la situation du joueur et aucune décision définitive n’a encore été prise concernant son avenir.

Le salaire du joueur et les exigences financières du club anglais représentent également des obstacles majeurs. Mais une chose est sûre : le PSG continue d’explorer des pistes prestigieuses pour renforcer son effectif, et le nom de Phil Foden pourrait rapidement devenir l’un des dossiers les plus inattendus de l’été.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

10/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

17/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League