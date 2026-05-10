Si Medhi Benatia semble pousser pour le recrutement de Grégory Lorenzi à l’OM, le calendrier se précise.

Le dossier du futur directeur sportif de l’OM avance concrètement en coulisses. Alors que Medhi Benatia est encore officiellement en poste, la transition semble déjà en préparation et un nom revient avec insistance : Grégory Lorenzi. Selon L’Équipe, le calendrier commence même à se préciser autour de la Commanderie.

Une arrivée ciblée autour du 20 mai

En interne, la date du 20 mai est évoquée comme une échéance idéale pour finaliser le changement de direction sportive. Medhi Benatia, qui a accepté de prolonger son préavis, devrait alors quitter ses fonctions, ouvrant la voie à une nouvelle organisation. Dans ce contexte, Lorenzi apparaît comme le favori pour prendre la relève et incarner la nouvelle dynamique voulue par la direction.

Toujours selon L’Équipe, Benatia ne serait pas totalement en retrait dans ce dossier. Il pousserait même activement la piste Lorenzi, dont il apprécie le travail réalisé avec des moyens limités au Stade Brestois 29. En revanche, il se montrerait plus réservé concernant Federico Balzaretti, évoqué comme possible bras droit dans la future organisation.

Une nouvelle ère en préparation

Si certains en interne imaginent encore Benatia jouer un rôle de conseiller ou de consultant après son départ, l’intéressé a rapidement fermé la porte à cette idée, affirmant qu’il quittera bien le club définitivement le 20 mai. Une sortie nette, en apparence, même si son influence dans la période de transition reste perceptible.

À Marseille, l’idée est claire : structurer rapidement une nouvelle organisation sportive pour préparer le mercato estival dans les meilleures conditions. L’arrivée de Lorenzi marquerait ainsi un changement important dans la gouvernance de l’OM, avec une volonté affichée de continuité mais aussi de réorganisation en profondeur. Une chose est sûre : le 20 mai pourrait bien marquer un tournant important dans les coulisses marseillaises, avec un nouveau visage prêt à prendre les commandes du projet sportif.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)