Selon les dernières indiscrétions autour de l’OM, Frank McCourt aurait déjà fait entrer un nouvel investisseur. L’annonce a été repoussée à la fin de saison.

C’est une rumeur qui commence à faire énormément de bruit à Marseille. Alors que l’OM s’apprête à tourner une nouvelle page de son histoire avec l’arrivée de Stéphane Richard à la présidence, une information lâchée par Massilia Zone pourrait totalement redistribuer les cartes autour du projet porté par Frank McCourt.

Selon ces indiscrétions, l’homme d’affaires américain aurait déjà fait entrer un nouvel investisseur dans le capital du club olympien. Et pas n’importe lequel : Orange. L’annonce officielle aurait volontairement été repoussée à la fin de la saison afin de ne pas perturber le sprint final de l’OM, actuellement focalisé sur ses objectifs sportifs. Mais en coulisses, les discussions seraient déjà bouclées depuis plusieurs semaines.

Orange ramené par Richard à l’OM ?

Le timing intrigue forcément. Car cette rumeur intervient quelques semaines seulement après la confirmation de l’arrivée de Stéphane Richard à la présidence du club à partir du début du mois de juillet. Ancien patron d’Orange pendant plus de dix ans, le dirigeant français garde évidemment des liens extrêmement solides avec le géant des télécommunications.

Pour beaucoup d’observateurs, cette coïncidence est loin d’être anodine. Si cette information venait à être confirmée, ce serait un tournant majeur pour l’OM. Depuis son arrivée en 2016, Frank McCourt a souvent été critiqué pour son isolement financier et son manque d’appui stratégique autour du club. L’arrivée d’un partenaire aussi puissant qu’Orange donnerait une toute autre dimension au projet marseillais.

Une annonce officielle en fin de saison ?

Au-delà de l’aspect économique, l’impact pourrait également être énorme en matière d’image, de développement commercial et de modernisation des infrastructures. Orange possède déjà une forte présence dans le football français et pourrait permettre à l’OM de franchir un cap dans plusieurs domaines. Reste désormais à savoir si cette rumeur prendra réellement forme dans les prochaines semaines.

Pour le moment, aucune confirmation officielle n’a filtré ni du côté du club olympien ni du côté d’Orange. Mais à Marseille, cette possible arrivée fait déjà rêver de nombreux supporters. Et dans un contexte où l’OM cherche à réduire l’écart avec le PSG tout en consolidant sa place parmi les grands clubs européens, l’entrée d’un acteur aussi puissant serait perçue comme un signal extrêmement fort pour l’avenir.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)