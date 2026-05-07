OM : nouveau rebondissement à la Commanderie !

Après plusieurs jours passés en mise au vert à la Commanderie dans un contexte de crise sportive, l’OM a décidé d’alléger la pression sur son groupe.

L’OM a décidé de mettre un terme à la mise au vert imposée à ses joueurs à la Commanderie. Selon les informations révélées par le compte La Minute OM, les joueurs marseillais quitteront le centre d’entraînement dès demain vendredi pour retrouver leur domicile.

Une remobilisation dans un contexte très tendu

Cette décision intervient dans un contexte particulièrement tendu autour du club phocéen. Après la lourde défaite concédée à Nantes (0-3), la direction et le staff avaient choisi de placer le groupe sous pression avec une mise au vert prolongée au centre Robert-Louis-Dreyfus. Les joueurs avaient ainsi été convoqués à la Commanderie sans connaître précisément la durée de cette mesure disciplinaire et sportive.

L’objectif était alors clair : provoquer une réaction d’orgueil d’un effectif en grande difficulté dans cette fin de saison. Plusieurs médias évoquaient une atmosphère pesante en interne, avec des séances intensifiées et une volonté du staff de remobiliser totalement le vestiaire olympien.

La pression relâchée

Mais l’OM semble désormais vouloir relâcher légèrement la pression. Le retour des joueurs à leur domicile pourrait être interprété comme une tentative d’apaisement avant les prochaines échéances sportives, alors que le club reste sous forte tension après une série de résultats inquiétants.

Reste désormais à savoir si cette décision permettra au groupe marseillais de retrouver un peu de sérénité dans un sprint final devenu capital pour l’avenir européen du club.