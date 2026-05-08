Alors que l’OGC Nice lutte pour le maintien en Ligue 1 cette saison, Jonathan Clauss (33 ans) prépare l’arrivée de son premier né.

Pendant que Nice lutte encore pour assurer définitivement son avenir en Ligue 1, le quotidien de Jonathan Clauss est rythmé par une toute autre émotion loin des terrains. Sa compagne, Pauline, partage régulièrement l’évolution de sa grossesse sur les réseaux sociaux, affichant un bonheur évident à l’approche de l’arrivée du bébé.

Sur Instagram, Pauline Clauss publie fréquemment des clichés sur la Côte d’Azur où elle apparaît souriante et épanouie, mettant en avant son ventre arrondi dans des décors ensoleillés typiques du sud de la France. Le couple ne semble pas encore avoir révélé le sexe de l’enfant, mais une chose paraît certaine : l’attente grandit à mesure que la naissance approche.

Que du bonheur pour les Clauss !

Pour Jonathan Clauss, cette période particulière intervient dans une saison contrastée sur le plan sportif. Arrivé à Nice avec beaucoup d’ambitions, l’international français traverse avec son club une fin de championnat sous pression, où chaque point compte dans la bataille pour le maintien. Mais en dehors du football, cette future naissance représente évidemment un immense événement personnel pour le joueur niçois.

Très discret sur sa vie privée, Clauss partage rarement publiquement ce type d’émotions, mais les publications de sa compagne montrent un couple particulièrement heureux à l’idée de franchir cette nouvelle étape. À Nice, cette parenthèse positive apporte aussi un peu de douceur dans un contexte sportif parfois tendu autour du club azuréen. Et pendant que les supporters attendent de savoir comment se terminera la saison des Aiglons, Jonathan Clauss, lui, prépare déjà le plus beau rendez-vous de son année.